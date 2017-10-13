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Хартыя
13 октября 2017, пятница, 13:42
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Страна мадур
Достали!
10 привычек миллионеров
Видео: Каталонцы поют Песню Свободы
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13.10.2017, 13:27
Уникальное видео протестов в Каталонии.
Мнение
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Андрей Санников
Интервью
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
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