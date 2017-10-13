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Видео: Каталонцы поют Песню Свободы

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  • 13.10.2017, 13:27

Уникальное видео протестов в Каталонии.





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