Срочник из «учебки» в Печах: Сейчас большая шумиха тут из-за случившегося 6 13.10.2017, 17:03

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Александр Коржич

У всех солдат-срочников отобрали мобильные средства связи.

Еврорадио по свидетельствам солдат восстанавливает события, которые привели к смерти 21-летнего срочника в Печах. Солдаты, служащие в части №43064, где 3 октября найден повешенным Александр Коржич, боятся говорить с журналистами. Общение происходит урывками — когда не видит никто из начальства — и на условиях строгой анонимности.

«Сейчас большая шумиха тут из-за случившегося. У всех отобрали мобильные средства [связи]. Знаю, что подтвердился факт, что с [банковской] карточки [Коржича] снимались деньги из разных мест. В столовой один сержант сказал, что того прапорщика уволили, который пользовался той картой», — говорит один из таких анонимных источников.

Еще летом солдат-срочник Александр Коржич просил друзей, оставшихся на «гражданке», проследить, кто снимает деньги с его банковской карточки, оказавшийся в руках старших по службе. «Я тогда сделал скриншоты из интернет-банкинга, — рассказывает Илья Козубовский, лучший друг Коржича. — Там видны покупки в кафе «Воин» [на территории 72-го учебного центра. — Прим.] и «Звезда», и два подряд снятия из банкомата по 10 рублей».

Еще один источник в роте, где служил Коржич, рассказывает, что к сержантам, предположительно отобравшим у парня смартфон, были применены дисциплинарные санкции: «Тот человек, который пользовался мобильным устройством солдата, что покончил жизнь самоубийством, сразу же уехал на гауптвахту после сержантского совещания».

Речь идет о сержанте Б. «Поехал [на гауптвахту] он из-за того, что пользовался этим смартфоном. Но, как я слышал, основная причина была в том, что в этой роте продавались мобильные устройства. Как это делалось: солдат платил от 30 рублей за то, чтобы пользоваться своим мобильным устройством до конца обучений — «курсухи». Второй сержант — С. — вроде бы тоже в этом замешан, но я не знаю, подтвердилось это или нет», — продолжает источник.

Ранее мама Александра Коржича рассказывала, что ее сын за 30 рублей продал свой смартфон кому-то из других служащих в части. Об этом ей сказал один из младших офицеров: мол, Саша «остро нуждался в деньгах». При этом, по подсчетам родственников и друзей Коржича, в месяц они переводили на его банковскую карту около 500 рублей.

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Как стало известно сегодня, следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.

Гомельские правозащитники создали петицию на сайте zvarot.by с требованием тщательного расследования гибели Александра Коржичи и за отставку министра обороны Андрея Равкова.