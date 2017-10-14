Трое подозреваемых в деле о гибели срочника в Печах: кто они? 85 14.10.2017, 8:56

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Следственный комитет начал два уголовных дела.

Принято решение задержать прапорщика и двух сержантов из части №43064, в которой служил Александр Коржич. 3 октября 21-летний парень из Пинска был найден повешенным в подвале медсанчасти. На его голове была завязана майка, а ноги были связаны шнурком для обуви.

Рассматривается три версии произошедшего: доведение до самоубийства, убийство на почве личной неприязни и суицид. При этом официальный представитель СК Сергей Кабакович подчеркнул, что никто из опрошенных в части солдат не слышал от Коржича ни слова о самоубийстве.

Сослуживцы Саши Коржича назвали Еврорадио фамилии сержантов — командиров отделений. В заявлении Следственного комитета они фигурируют как Б. и С. Мы предполагаем, что речь идёт о Евгении Барановском (в части он известен под кличкой “Бэран”) и Егоре Скуратовиче. Также СК подозревает в причастности к уголовным делам одного из прапорщиков. По сведениям Еврорадио, прапорщиком 3-й роты 3-й школы, в которой служил Коржич, является Артур Вирбал.

Евгений Барановский

Об этом сержанте известно меньше всего. “Барановский был младшим сержантом при мне, а Скуратович — рядовым. И с уходом предыдущих сержантов на дембель один стал сержантом, а второй младшим сержантом. Я с ними и служил в одном взводе, — рассказывает солдат-срочник, демобилизовавшийся из части №43064 в мае 2017 года. —Скуратович вроде более-менее спокойный. Барановский — косячный, но тоже безобидный и вполне адекватный”.

Другой источник — солдат, который прямо сейчас находится в казарме в Печах — говорит, что именно Евгений Барановский наладил в части “торговлю” телефонами. Смартфоны срочникам не положены, но за плату — от 20 до 40 рублей — сержант мог разрешить солдату пользоваться своим же мобильным устройством. Это называлось “купить” телефон.

Последний раз Саша Коржич звонил родным 26 сентября. С этой даты до момента, когда было найдено его тело, о парне ничего неизвестно.

Егор Скуратович

Второй сержант из 3-й роты 3-й школы части №43064. Родился в Мозыре. 22 октября ему исполнится 21 год. Телефоны Скуратовича сейчас недоступны.

“Скуратович тоже был замешан в “продаже” мобильных устройств”, — говорит источник.

Кроме того, по версии Следственного комитета, Александр Коржич платил сержантам за то, чтобы избежать грязной работы. Мама солдата рассказывала о хомутах с иголками, которые командиры надевали на шеи солдат перед тем, как отправлять чистить унитазы.

Обоих сержантов: “Б. и С., которых ранее называли медиа”, СК подозревает в совершении преступлений по части 3 статьи 443 УК РБ — нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия.

Артур Вирбал

Прапорщик 3-й роты 3-й школы части №43064, где служил Александр Коржич. 24 года, родной город — Браслав. Известно, что 13 октября его допрашивал Следственный комитет. Вирбал не был задержан, хотя к вечеру 13 октября его телефон недоступен уже несколько часов.

Прапорщика подозревают в том, что он забрал у Коржича банковскую карточку и некоторое время снимал с неё деньги в банкоматах, расплачивался в кафе. СК заявляет о том, что пропало как минимум 180 рублей, мама и друзья солдата подсчитывают, что в течение двух месяцев переслали ему около 1000 рублей.

По словам друзей Александра Коржича, последнее снятие с карточки датируется 26-м сентября — днём, когда парень исчез. Сейчас на карточке остался 1 рубль. Прапорщика подозревают в мошенничестве, против него начато уголовное дело по статье 209 УК РБ.

4 октября, когда родные Коржича приехали в часть за телом сына, один из младших командиров сказал им, что прапорщик в отпуске. Артур Вирбал некоторое время назад действительно был в отпуске. По информации Еврорадио, после случившегося прапорщик был переведен в другую часть. Солдаты из 3-й роты подтверждают, что прапорщика, который пользовался карточкой пинчанина, уволили.

Весь день сегодня Артуру Вирбалу не может дозвониться жена. “Кстати, по этому поводу… А что, это правда, что ли? — удивляется Анастасия, когда мы рассказываем о подозрениях СК. — Просто я этого человека достаточно хорошо знаю… Он не мог”.

Видео, которое прапорщик публикует на своей странице “ВКонтакте”, ставит эти слова под сомнение. Мат, издевательства, разбитые о голову бутылки и “типа шуточная” попытка поджечь волосы пьяного друга зажигалкой там — обычное дело.