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Квоты на производство «чернил» увеличили в 1,5 раза

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  • 14.10.2017, 11:39
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В Беларуси увеличили квоты на производство алкогольной продукции в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября  2017 года N 769 скорректированы  квоты на производство в 2017 году алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Республики Беларусь, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции», - говорится в сообщении.

Согласно документу, увеличены квоты на производство: спирта-сырца этилового из пищевого сырья на 15 % до 1 265 тыс. декалитров (дал), спирта этилового ректификованного из пищевого сырья   - на 6 %   до 7 935 тыс. дал, вин фруктово-ягодных натуральных – на 47,3 %  до 1 326 тыс. дал, коньяков – на 8,1 %  до 440 тыс. дал; бренди  - на 66,3 %  до 76,5 тыс. дал, виски – на 27,3 %  до 70 тыс. дал.

Кроме того, на 31,3% до 21 тыс. дал увеличены квоты на производство кальвадоса, на 23,3 % до 37 тыс. дал - напитков спиртных крепких, на 112,5%   до 170 тыс. дал - напитков винных особых.

Одновременно снижены квоты на производство в 2017 году: рома – на 25 % до 9 тыс. дал, текилы – на 27,5 % до 14,5 тыс. дал, кальвадосного дистиллята – на 25 %  до 15 тыс. дал.

Также постановлением введены  новые позиции алкогольной продукции  - «напитки медовые крепкие» и «медовый дистиллят» в объеме 1 тыс. дал каждая.

«Корректировка квот проведена с учетом их освоения за 6 месяцев 2017 г., ожидаемого производства до конца текущего года, динамики ее поставок на экспорт, а также уточненной расчетной потребностью внутреннего рынка, предоставленной министерством антимонопольного регулирования и торговли», - заявили в Совмине.


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