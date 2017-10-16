Истории героев: Семь рассказов о мужестве украинских воинов в АТО 13 16.10.2017, 8:59

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Всего с 2014 года звание Героя Украины получили 45 человек.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 г. С тех пор тысячи кадровых военных и добровольцев оказались в зоне Антитеррористической операции, чтобы защитить Украину.

У каждого солдата АТО своя история. Сайт "Сегодня" собрал несколько впечатляющих рассказов о подвигах украинских героев, которые защищали свою землю, выжили и получили ордена за мужество.

Игорь Гордийчук, один из самых известных украинских героев. В самом начале войны возглавлял отряд спецназначения в тылу врага, командовал операцией по захвату стратегической высоты Саур-могила. После захвата высоты долго удерживал ее, а когда пришлось отступать, отряд Гордийчука попал под удар вражеских "Градов". Один из осколков попал ему в затылок. Боевики не стали брать раненого в плен, оставив его умирать в поле. Однако Гордийчук выжил. Два месяца врачи боролись за его жизнь, и все-таки спасли героического командира.

Фото: nv.ua

Президент Петр Порошенко присвоил Гордийчуку звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда. Также Гордийчук награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Павел Чорий - десантник из 79 аэромобильной бригады. Во время боя ему осколком повредило глаз, но он продолжил сражаться. Павел зажимал выбитый глаз рукой и не прекращал стрелять по врагам, пока у него не закончились патроны. Он подобрался к кабине ГАЗ-66, которую (с его товарищами внутри) смял вражеский БТР. Раненый солдат помог однополчанам и вытащил их из обломков машины, все так же зажимая глаз рукой. После этого он вызвался сопровождать их в госпиталь и уже только там потерял сознание от боли и кровопотери.

Павел Чорий. Фото: news.pn

20 июня 2014 г. Павлу вручили орден "За мужество" III степени. Сейчас вместо потерянного правого глаза у него стоит временный протез, но у воина есть надежда на то, что ему смогут поставить более качественный протез во Франции на льготных условиях.

Анатолий Маркус был в АТО с 11 ноября 2014 г. по 11 сентября 2015 г. Благодаря ему было эвакуировано 50 бойцов, которые защищали новый терминал Донецкого аэропорта. Несмотря на то, что он десантник, Анатолий сам вызвался быть механиком-водителем многоцелевого легкого бронированного транспортера (тягача) для выполнения боевой задачи.

Анатолий Маркус. Фото: bukovyna.tv

Анатолий совершил 13 выездов в новый терминал Донецкого аэропорта, чтобы забрать всех бойцов, которые там находились. Вскоре он получил орден "За мужество" III степени.

Григорий Дехтяр с группой выполняли задание по разблокировке блокпоста в городе Углегорск. Но группа попала в засаду террористов, и Григорий получил многочисленные ранения и травмы. Несмотря на это, он продолжил управление своим подразделением, благодаря чему, группе удалось подавить огневой натиск противника, и вернутся живыми. Григорий был награжден орденом "Богдана Хмельницкого" III степени.

Павел Чайка – полный кавалер ордена "За мужество" (обладатель всех трех степеней награды). Десантник был ранен под Красным Лиманом, но отказался от реабилитационного периода и вернулся в часть чтобы продолжать защищать Украину.

Павел Чайка

Воин вышел из окружения под Марьинкой на отобранном у боевиков КАМАЗе. Позже отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.

Андрей Вахлаев-Высоцкий находился в зоне АТО с 2016 г. Во время боя с противников в районе Светлодарской дуги Андрей получил серьезные ранения, но, несмотря на это продолжил выполнять боевую задачу. Он прикрывал отход группы и помог эвакуировать своих собратьев в поля боя. За это Андрей недавно был награжден орденом за мужество.

Вадим Свириденко – военный фельдшер 128 бригады, который чудом выжил во время сражений под Дебальцевым. Во время боя Вадим пытался вывести из окружения военных на блокпосте "Балу", но был сильно ранен – попал в зону взрывной волны от снаряда. Когда его хотели эвакуировать, машина, на которой везли раненных, попала на мину, из-за чего Вадиму пришлось прятаться и выживать три дня в 20-градусный мороз. Чуть позже фельдшер оказался в плену ДНР, но вскоре был передан украинской стороне, правда, с обморожением 4 степени, в результате которого он потерял руки и ноги. Сейчас Вадим получил награду "Народного героя Украины" и орден за мужество. А также принял участие в "Играх непокоренных" в Канаде.

Вадим Свириденко

Отметим, недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине статус участника боевых действий получили более 300 тыс. бойцов АТО, государственные награды получили свыше 16,7 тыс. военных, а звание Героя Украины – 45.

При этом, 2 тыс. 700 украинских бойцов получили награды посмертно. Звание Героя Украины посмертно присвоено 27 бойцам.