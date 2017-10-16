Владелец барановичского автосервиса: Чтобы удержаться, снижаем цены 6 16.10.2017, 10:51

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Низкая покупательная способность людей – одна из основных проблем не только автосервисов, но и всей сферы услуг в целом.

Владелец одного из барановичских автосервисов Андрей Петрович рассказал Intex-press о том, как начинал свой бизнес, где он ищет автомехаников, на что уходит основная часть дохода и зачем пенсионеры приезжают к нему с тортиком:

- Пять лет назад я окончил БНТУ по специальности менеджер-экономист, но устраиваться в какую-нибудь фирму не спешил. Мне хотелось работать на себя. Тем более что перед глазами был пример отца, который на тот момент уже много лет занимался бизнесом.

Автосервис отец собирался открывать сам. Даже несколько мастерских уже были построены. Но отец решил дать мне возможность попробовать свои силы. После этого я всем занимался сам, без помощи отца.

Сделал ставку на специалистов

Пока достраивались боксы, я проработал схему бизнеса – помогло полученное образование. С самого начала я сделал ставку на отличных специалистов. Ведь даже супернавороченное оборудование не принесет дохода, если за ним будет стоять бестолковый работник.

Первым механиком стал мой знакомый, который хорошо разбирался в автомобилях. Этот человек до сих пор работает со мной. Кстати, работников я по-прежнему ищу только через знакомых – по объявлению хорошего автомеханика не найти.

Первые полгода мы проработали с одним подъемником и ремонтировали в день одну-две машины. За четыре года автосервис разросся до десяти рабочих мест, а количество ремонтируемых авто увеличилось до четырехсот в месяц. Комплекс оборудования позволяет обслуживать любой автомобиль практически на 90%.

Не занят – берешь визитки и едешь раздавать

Заработок зависит от числа клиентов. Но сами по себе они не появятся. Когда открылся наш автосервис, я не сидел в пустом офисе, повесив снаружи табличку «Мы открылись». Я надевал костюм и ехал на предприятия, фирмы, в организации, где встречался с руководителями и предлагал свои услуги. У нас первое время даже существовало негласное правило: если кто-то в данный момент ничем не занят, он берет визитки, садится в машину и едет их раздавать. Так делали все мои автомеханики, так делал и я сам.

Сегодня, чтобы не просто удержаться на плаву, но и зарабатывать, многие автосервисы вынуждены устанавливать цены ниже, чем у конкурентов. Кто-то скажет: это неправильно. Но я считаю это нормальным и тоже снижаю цены. Сейчас клиентов нужно сначала привлечь, заинтересовать. Тем более что многие люди в сегодняшней экономической ситуации в первую очередь обращают внимание именно на стоимость.

Просят китайские запчасти

Низкая покупательная способность людей – одна из основных проблем не только автосервисов, но и всей сферы услуг в целом. Люди экономят на всем. Бич нашего бизнеса – дешевые китайские запчасти. Естественно, качество ремонта при этом (не по нашей вине) ухудшается. И ты ничего не можешь сделать, потому что клиент настаивает на том, что дешевле. Хотя он прекрасно осознает, что дешевое – значит, не очень хорошего качества. Бывает, во время диагностики подвески выясняется, что нужно менять половину запчастей. Но клиент просит сменить только несколько деталей, при этом – опять же на те, что подешевле.

Впрочем, клиенты бывают разные. Иногда пенсионеры пригоняют в ремонт машину, которая стоит чуть больше тысячи долларов, без вопросов платят почти столько же за ремонт, а потом еще и с тортиком приезжают, чтобы поблагодарить за хорошую работу. А бывает, что владельцы современных авто, которые только в этом году с конвейера сошли, жалеют лишний рубль на замену какой-нибудь детали.

По словам Андрея Петровича, он всегда лично контролирует работу автомехаников.

«Бешеных» денег нет

Иногда даже обидно видеть, как государство относится к людям, которые пытаются сами зарабатывать деньги. Один из примеров: огромные налоги и взносы в соцфонд, на которые уходит львиная доля дохода с автосервиса. Почему я должен платить одинаковый налог за уборщицу и за автомеханика, если реально деньги помогает зарабатывать механик?

Государство не раз обещало разобраться с «теневыми» автосервисами, которые вообще налогов не платят. Но те так и продолжают тихонько работать в гаражах. Я понимаю, что каждый зарабатывает как может. Но тогда, может, стоит лояльнее относиться к тем, кто работает официально?

Мне кажется, что такая позиция властей по отношению к нам, скорее всего, от уверенности в наших «бешеных» заработках. На самом деле, их нет. Кроме налогов большая часть заработанных денег идет на развитие бизнеса, покупку и амортизацию оборудования.

Да и доходы падают. Поднимать цены мы не можем. Наоборот, снижаем: раньше замена какой-то детали стоила $15, сейчас ту же деталь мы меняем за 15 рублей. Раньше на одном подъемнике мы зарабатывали столько, сколько сейчас на двух.

О планах

В планах – развиваться и расширяться. Я часто езжу за границу, чтобы перенять там интересные новинки и внедрить в свой бизнес. Сейчас строю несколько мастерских, где автовладельцам будут оказывать новые виды услуг, которых ни в нашем городе, ни в стране пока нет.

Многие наверняка скажут в мой адрес: «Где бы он был, если бы папа не помог». Я спокойно отношусь к таким высказываниям. На самом деле, с той минуты, как отец отдал мне ключи от первых боксов и деньги на первый подъемник, я всем занимаюсь сам. Бывало, что мне не хватало денег, но я не просил у папы, а занимал у друзей и потом отдавал.

Конечно, мне повезло. И я благодарен отцу. Но, считаю, если тебе что-то дали, нужно умудриться не пустить это по ветру, не говоря уже о том, чтобы приумножить.