Минобороны подтвердило гибель солдата в воинской части на Брестчине 20 16.10.2017, 13:37

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О трагическом случае в Березе стало известно из соцсетей.

В Минобороны подтвердили смерть солдата в военной части в Брестской области. В комментарии «Еврорадио» пресс-секретарь Минобороны полковник Владимир Макаров заявил, что «никакого криминала» в смерти солдата никто не усматривает.

Сведения о смерти Геннадия Сорокина в воинской части 48684 в Березе появились в соцсети «ВКонтакте». В паблике «Типичный Борисов» его брат написал, что Геннадий Сорокин умер 2 сентября 2017 года на боевом дежурстве.

«02.09.2017 в воинской части 48684 г.Береза, неся боевое дежурство на ПВН, умер солдат, Сорокин Геннадий, это мой родной брат. В период с 13:00 -15:00... Именно столько они дежурят на данной вышке и меняют друг друга... Сообщили нам о том, что случилось только в 16:50, почему так поздно, я не знаю...», - говорится в сообщении

Причины смерти солдата пока не известны. «При вскрытии сказали, что он умер мгновенно и спасти его не было возможности», - сообщается в соцсетях.

Трагические случаи в белорусской армии не редкость. 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.