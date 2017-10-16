СК возобновил расследование дела солдата из Борисова Артема Бастюка 20 16.10.2017, 14:38

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Солдат погиб в Борисове за полгода до Александра Коржича.

Эту информацию «Радыё Свабода» сообщила мать погибшего солдата Татьяна. Об возобновлении дела адвокату семьи Бастюков сообщили в СК.

«Следственный комитет возобновил расследование дела о смерти сына. Нам об этом только что сообщил адвокат», - рассказала мать Артема Бастюка Татьяна.

Напомним, Артем Бастюк был найден повешенным на территории воинской части в Борисове 31 марта. По факту его смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. Родные Бастюка настаивали на том, что над ним издевались в части другие военнослужащие. При этом они называли конкретные фамилии.

В мае семья Бастюков была на приеме у министра обороны, он обещал родным погибшего солдата разобраться в ситуации. 12 октября, через шесть месяцев расследования и через 9 дней после смерти Александра Коржича, Следственный комитет сообщил о закрытии дела Бастюка. Его родные собирались обжаловать это решение, однако всего через четыре дня стало известно, что постановление о закрытии дела отменено.