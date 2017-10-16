Владимир Некляев: Свои права нужно защищать! 16.10.2017, 22:55

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Владимир Некляев

Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.

В субботу пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0.

Один из организаторов, Николай Статкевич, проинформировал об этом Мингорисполком. Акция пройдет в центре столицы. Белорусский национальный конгресс объявил сбор на Октябрьской площади в 14 часов.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев объяснил в интервью «Белсату», почему нужно прийти на акцию 21 октября.

«Декрет N 3, против которого более года протестовала не только демократическая оппозиция, а вообще белорусы, по сути не отменен. Лукашенко сначала согласился с тем, что он неправильный, что нужно даже вернуть деньги людям, которые у них забрали, и некоторым вернули. Был на встрече, и там говорили: «А зачем мы пойдем на протестные акции, если нам вернули деньги?» Но декрет не отменен, и в нем сделаны не лучшие для простого народа, а более жесткие уточнения. Так что если есть воля защищать свои права, то их нужно идти и защищать, – отметил Владимир Некляев.