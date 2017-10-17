Белорусы перестали молчать 8 17.10.2017, 11:44

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Люди требуют отставки министра обороны Равкова.

Министерство обороны подтвердило факт смерти Геннадия Сорокина в части № 48684 в городе Береза Брестской области 2-го сентября. В 23 года, отучившись в университете, парень умер во время дежурства на вышке наблюдения за небом.

Как рассказал «Белсату» брат Геннадия, получив страшную новость, родственники срочно поехали в Березу.

Гнали машину, но не успели

«Его забрали в морг, хотя пока мы ехали, мои родители и моя жена просили, чтобы его не забирали. Чтобы мы посмотрели, есть ли там синяки, побои, но его уже забрали», – поделился Алексей Сорокин, брат погибшего солдата.

Официальная версия смерти – приступ эпилепсии, но родственники не верят, у Геннадия никогда не было такого диагноза.

«Он нам говорил, что вышки дают излучение, радары, которые на высоте. Он говорил, что есть вышка, где если попасть под ее волны, то можно лысеть, с головой плохо будет. Они надевали специальную защитную амуницию. Возможно, он заступил, не надев, его облучило, и ему плохо стало», – добавил Алексей.

Министерство обороны признало эту смерть

И это на фоне трагедии Александра Коржича, которого нашли повешенным с майкой на голове и со связанными ногами в военной части в Печах под Борисовом. Сначала и военные, и следователи говорили исключительно о версии самоубийства. После журналистских расследований открылись новые факты о страшной дедовщине в Печах, об издевательствах, избиениях и фактическом рэкете со стороны сержантов и офицеров.

Журналисты узнали, что в РНПЦ психического здоровья в Новинках находятся целых три солдата из той же воинской части, один из них – сослуживец Коржича – также пытался убить себя.

Минобороны обвиняет родственников солдата

«На лечении в Новинках находятся три человека, в том числе молодой человек, который накануне смерти Александра Коржича пытался совершить самоубийство… До армии он 4 раза пытался совершить суицид, что было скрыто родственниками», – отметил пресс-секретарь ведомства Владимир Макаров.

Сегодня же Следственный комитет возобновил расследование дела Артема Бастюка, погибшего в тех же Печах за полгода до Александра Коржича. Он также жаловался родственникам на жесткую дедовщину, те поговорили с офицерами, а вскоре Артема нашли в петле. Чтобы оправдаться, Министерство обороны выпустило видео, где мать солдат из этой учебной части говорят, как их детям хорошо служится.

Минобороны считает, что идет «антиармейская кампания»

Так военные отреагировали на сбор подписей за отставку министра обороны Андрея Равкова, который не мог не знать о порядках в воинских частях под Борисовом. На странице «zvarot.by» было собрано 11 300 подписей, пока ее не повредили спланированной атакой.

Сейчас сбор подписей идет на странице «petitions.by», там более 2500 человек высказались за отставку Равкова. Но организаторы кампании требуют не просто отставки чиновника, а декриминализации армии в целом. Того же требуют и организаторы одиночного пикета в Барановичах и импровизированного автопротеста в Минске напротив здания Минобороны.