В Витебске впервые за 100 лет открыли новую синагогу 2 17.10.2017, 21:41

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100 лет назад в Витебске было 64 синагоги.

Новую синагогу впервые за сто лет открыли в Витебске, передает БелТА.

В торжестве помимо членов иудейской религиозной общины Витебска приняли участие представители областных и городских властей, православной и католической церкви, гости из других городов и стран, местные жители.

Руководитель иудейской религиозной общины Витебска Леонид Томчин отметил, что община долго ждала этого дня. «Наша старая синагога располагалась в приспособленном здании, и мы уже перестали туда вмещаться. Новая же строилась по всем законам и канонам, - подчеркнул он. - Сегодня очень важный день. И большое количество людей, которые пришли на открытие, - тому подтверждение. Витебск - это исторически еврейский город. В начале прошлого века больше половины населения составляли евреи, 100 лет назад в Витебске было 64 синагоги. Сегодня только одна, к сожалению. Но даже эта одна синагога может стать центром еврейской жизни. И мы уверены, что так и будет».