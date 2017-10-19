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«Лукашенко, уходи по-хорошему!»

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  • 19.10.2017, 16:18
  • 2,120
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Белорусы крайне недовольны властью.

События минувшей весны показали, как белорусы могут реагировать на беспредел властей. Мы стали свидетелями Марша рассерженных белорусов, массовых «тунеядских» протестов в регионах. Ситуация в экономике не стала лучше, а эксперты предсказали белорусским властям «протестную осень». Белорусы сказали этой весной «Лукашенко, уходи по-хорошему!», подобные лозунги звучат и сейчас.

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.


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