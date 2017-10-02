Александр Лапшин пожаловался на белорусские власти в ООН 7 2.10.2017, 12:48

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Александр Лапшин

Блогер заявил, что Лукашенко слабо разбирается в законах.

Блогер Александр Лапшин направил жалобу на действия белорусских властей, пишет сайт телеканала «Белсат».

Об этом он рассказал в своем блоге:

«Кто-то сомневался, что в отношении Баларуси и Азербайджана, совершивших в отношении меня преступление, ничего не будет предпринято? Помимо европейских судебных инстанций и целого ряда правозащитных инстанций, выяснение произошедшего в настоящее время идет в Комитете по правам человека при ООН в Женеве. Вчера пришло письмо с приложением возражений от Беларуси (те утверждают, что действовали в рамках договоренности с Азербайджаном и виновными себя не считают) и указанием, что следует подать уже наши возражения. И затем комитет будет принимать решение, были ли нарушены Республикой Беларусь мои права».

По словам Лапшина, представители Беларуси в Женеве написали 7 страниц текста, который фактически копирует решение Минского городского суда, в котором блогер обжаловал экстрадицию в Азербайджан (суд в результате жалобу отклонил). Александр Лапшин считает, что поиски справедливости в этой истории могут занять больше, чем год.

«Некомпетентность белорусских юристов в Женеве заметна и по тому факту, что потребовать моей выдачи в период, когда я находился под арестом в Минске не могли ни Россия, ни Израиль. Знаете, почему? По белорусским законам их генпрокуратура вправе отказать в выдаче третьей стране (в данном случае Азербайджану) и выдать стране гражданства только в том случае, если там на меня заведено уголовное дело и страна моего гражданства требует меня выдать для уголовного преследования. Ни в Израиле, ни в России против меня нет никаких уголовных дел, так что требовать меня выдать они попросту не могли по белорусским же законам», – написал блогер.

И предположил, что Александр Лукашенко слабо разбирался в законах.

В декабре 2016 года блогера задержали в Минске, в феврале 2017-го его выдали Азербайджану. Азербайджанские власти обвиняли Лапшина в нарушении закона о государственной границе. Он попал в «черный список» за посещение Нагорно-карабахской республики без согласования с властями. В бакинской тюрьме его хотели убить, утверждает Лапшин. 14 сентября блогера освободили, теперь он в Израиле.

Лапшин – гражданин России, Израиля и Украины.