Политзаключенный Игорь Комлик - на свободе! 5 2.10.2017, 18:42

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(обновляется) Главный бухгалтер профсоюза РЭП освобожден под подписку о невыезде.

Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» активист БХД Денис Садовский.

Главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик вышел на свободу. Его задержали 2 августа после обысков в офисе профсоюза, а также у него дома, где изъяли электронные носители, жесткие диски компьютеров и документацию. Игорь Комлик был направлен в минский Центр изоляции правонарушителей.

Позже в КГК сообщили, что было возбуждено уголовное дело «по фактам неуплаты налогов».

После освобождения Игорь Комлик дал комментарий nn.by.

«Там относились ко мне нормально, не пытали, — посмеялся бухгалтер РЭП. — Я сразу отказался от дачи показаний. У меня несколько раз спрашивали, разговорюсь ли я. Угрожали, что если буду молчать — посадят. Но закон предусматривает возможность отказа от дачи показаний. Впрочем, и со следователем мы виделись не так часто, я просто сидел. Воспринимаю это как форму давления на меня. Вот выпустили, но дело не закрыли — я под подпиской пока, в четверг на встречу со следователем».

Комлик шутит, что, по аналогии с известным лозунгом «На свободу — с чистой совестью», он пришел «на нары с чистой совестью».

«Дело явно направлено на то, чтобы избавиться от независимого профсоюза. Когда меня задержали и стали задавать вопросы, то для меня это сразу стало ясно. А как задержали? Выходил из дома на работу, шел к машине — думал ехать на дачу, вместе со мной к машине подошли следователи, потребовали пройти для обыска, провели, ну и все…» — сказал Игорь.

«Дальнейшие планы — работать. У нас одна задача: мы работали, чтобы люди нормально жили и делали. И будем работать над этим дальше. Я подкопил сил, ведь делать ничего не нужно было. Теперь с новой энергией, как говорится. Радовало, что приходило много писем поддержки, отвечал. А так… спали, ели, говорили. Там в большинстве предприниматели сидели: за мошенничество, налоги».

Игорь Комлик - председатель Минской городской организации РЭП, главный бухгалтер профсоюза. Коренной минчанин, родился 12 июля 1959 года. В 1976 году окончил среднюю школу № 57, поступил в Белорусский политехнический институт. По первому высшему образованию - инженер-механик.

В 1997-2001 годах изучал правоведение в Международном институте правовых и социальных отношений.

С 2010-го - председатель Минской городской первичной организации РЭП, главный бухгалтер профсоюза.