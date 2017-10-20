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Стали известны новые подробности по делу Александра Коржича

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  • 20.10.2017, 13:02
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Александр Коржич

Анонимный источник в Вооруженных силах пообщался с журналистами.

Тело рядового Александра Коржича нашли 3 октября в подвале здания медицинской роты. В подвале был сломан замок, поэтому он не запирался на ключ. Источник tut.by в Вооруженных силах рассказал подробности произошедшего в Печах.

На сегодняшний день задержано 10 человек: 2 офицера — старший лейтенант Суковенко и капитан Чирков, прапорщик Артур Вирбал, 2 сержанта 3-й школы — Егор Скуратович и Евгений Барановский, а также 5 сержантов 307-й школы (обвинения задержанным не предъявлены. — Прим.), — рассказывает анонимный источник в Вооруженных силах.

Погибшего солдата Александра Коржича нашли в подвале 3 октября. Сашу нашли с майкой на голове и связанными шнурками.

Задержания прошли не только в 3-й школе, где служил Саша Коржич, задержали и сержантов из 307-й школы. Источник объясняет это так: большой процент военнослужащих из 3-й танковой роты, куда позже перевели Сашу, в период нахождения в роте молодого пополнения были как раз в 307-й школе. И после того, как Следственный комитет подключился к делу, всплыла информация, что с дедовщиной солдаты впервые могли столкнуться именно там.

Коржича нашли в подвале, который не использовался долгое время, там просто четыре стены и пустое помещение, — продолжает рассказывать источник.

Не раз звучал вопрос, если Саша Коржич пропал 26 сентября, а тело нашли 3 октября, то где он находился в этот промежуток времени? Почему никто не искал солдата? Источник объясняет это «стечением обстоятельств». Когда Сашу привели в медпункт, медсестра оставила его в коридоре ожидать сопровождающего, а сама отлучилась. Коржич, скорее всего, сам ушел. Вернувшись, медсестра не увидела солдата и подумала, что его забрали. В результате в подразделении думали, что он у медиков, а медики считали, что он в подразделении.

Нет смысла скрывать — определенное служебное разгильдяйство здесь тоже имело место. Скорее всего, тело Саши Коржича находилось в подвале 8 дней. Что касается медсестры, ее уволили. Могу сказать, медсестры там дико перегружены из-за прошлогодней оптимизации: из четырех медпунктов оставили два, но количество солдат при этом только выросло, — продолжает рассказывать собеседник.

После гибели солдата его родные рассказали, что у Саши вымогали деньги, на все была установлена такса. Если хочешь позвонить домой — плати сержанту, сходить в «чипок» — снова плати.

Как бы это неубедительно не звучало, но с этим борются, и борются жестко. Проблема в том, что армейский молодняк молчит. Одни надеются, что пройдет полгода, и эти же «плюшки» уже посыплются им в карман. Они станут дедами и будут косить бабло. Другие молчат, потому что есть «кодекс пацана», по которому «стучать западло». Если бы хоть одна треть из них говорила, эту заразу можно было бы вырвать с корнем, — уверен собеседник. — Все эти денежные отношения не в армии зарождаются, это идет с гражданки. Из интернатов, общежитий ПТУ, микрогрупп дворово-уличной среды, где правит старшинство или физическая сила. К тому же, многие солдаты имели приводы в милицию, уже относительной редкостью становятся призывники с полным средним образованием.

— Вы же сами их набираете.

— Мы не имеем права недобрать. Например, в 2012 году у нас в стране был избыток призывного ресурса, потому что 20 лет назад был демографический бум, родилось много парней. Так вот, когда пришло их время служить, для армии это были медовые месяцы: из 14 тысяч мы могли выбрать 8 тысяч достойных. Это был шикарный выбор. Сейчас ситуация другая. Армия — это слепок общества, в котором все присущие обществу черты отражены в полной мере, только более концентрированно. Не бывает общества, состоящего из Д’Артаньянов, а армии — из ублюдков. И наоборот тоже не бывает.

— Может ли ситуация кардинально измениться после гибели Саши Коржича?

— Лет пять назад в этой же 3-й школе произошел случай, когда сержанты вымогали деньги за пользование мобильным телефоном, курсанты тогда промолчали, разъехались по войскам. А незадолго до дембеля кто-то проговорился у себя в части, сержанты уже успели уволиться в запас и жили спокойной жизнью, обзавелись семьями. Началась проверка, возбудили уголовное дело, прямо в части устроили показательный суд. Сержантам дали по 5−6 лет лишения свободы и показали людям, что наказание может прийти в любой момент, даже после увольнения в запас. Видите, на пять лет хватило, и снова за старое. Людей показательные суды, увы, не всегда останавливают, каждого греет надежда: это может случиться с кем угодно, но только не со мной.


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