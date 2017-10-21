Как вырваться из «ловушки страхового стажа» 21.10.2017, 20:04

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Фото: tut.by

В Беларуси люди должны расчитывать только на себя.

Поступивший законопроект о внесении изменений и дополнения в Закон от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон № 1596-XII) появится отчасти под давлением общественного мнения. Вначале оно было учтено в указе от 29.06.2017 № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», во исполнение которого и был подготовлен данный проект, пишет «Экономическая газета».

Напомним, что проблема возникла из установленного Законом от 9.01.2017 № 14-З, которым вносились изменения в т.ч. в Закон № 1596-XII, приоритета страхового стажа для получения пенсии по возрасту. Человек должен сам платить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) либо за него это делает налоговый агент (как правило, его работодатель). Таким образом накапливается страховой стаж, минимальный размер которого согласно Закону № 14-З должен составлять 15,5 лет, а максимальный – 20 лет.

В результате возникла «ловушка страхового стажа»: некоторые граждане, выходящие в ближайшее время на пенсию по возрасту, не досчитались минимального размера страхового стажа из-за того, что в их биографии были периоды, когда уплата страховых взносов не требовалась.

Для получения трудовой пенсии по возрасту необходима определенная продолжительность стажа работы, который может включать страховой и не страховой периоды. При этом действует принцип: чем меньше страховой период, тем больше должен быть общий стаж работы.

По общему правилу, если у человека при достижении общеустановленного пенсионного возраста есть 15 лет 6 месяцев страхового стажа, то для получения полной пенсии по возрасту мужчине необходимо иметь не менее 25 лет общего стажа, женщине – не менее 20.

Законопроект для некоторых категорий граждан допускает уменьшенный страховой период в 10 лет, но при этом увеличивается общий стаж работы: для мужчин – не менее 40 лет, женщин – не менее 35 лет.

В проекте не сказано, о каких именно категориях граждан идет речь, кроме прямого указания на проходивших военную службу (службу в военизированных организациях) не менее 10 календарных лет. То, что документ оставляет открытым перечень граждан с минимальным 10-летним страховым периодом, свидетельствует, что эти категории предусмотреть исчерпывающим образом заранее невозможно.

Действительно, в нашей жизни появляются все новые и новые легальные виды деятельности, которые не требуют обязательной уплаты страховых взносов в ФСЗН. Сначала это были ремесленники и лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, теперь в соответствии с указом от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» к ним прибавились те, кто вправе заниматься без регистрации в качестве ИП ремонтом часов, обуви, домашней мебели и др.

Напомним, что размер ежегодного добровольного платежа страховых взносов с минимальной заработной платы (265 BYN) составляет на сегодняшний день, по расчетам специалистов, 1113 BYN (29% – на пенсионное страхование, 6% – на социальное). Его можно внести как разовым платежом, так и перечислять ежемесячно.

Если самозанятое физическое лицо будет иметь минимальный страховой период в 10 лет, то оно может претендовать на трудовую пенсию по возрасту, но с большим периодом общего стажа работы. А без добровольной уплаты страховых взносов – только на социальную пенсию. И в том и в другом случае потребуются расходы республиканского бюджета, за счет которого в настоящее время полностью финансируются социальные пенсии. Оттуда же согласно законопроекту будет дофинансироваться и трудовая пенсия с 10-летним страховым периодом.

Особое внимание обратим на категорию людей, которые в трудоспособном возрасте были вынуждены в силу тех или иных обстоятельств (или осуществили осознанный выбор) посвятить определенные годы своей жизни уходу за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся по заключению МРЭК или государственной организации здравоохранения в постоянном уходе.

По действующему Закону № 1596-XII такой социально значимый вид деятельности могут осуществлять лица в возрасте от 16 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Напомним, что планка последнего растет в зависимости от года выхода на пенсию: так, в 2017 г. она составит для мужчин 60 лет 6 месяцев, для женщин – 55,5 лет.

Предлагаемая корректировка действующего закона ухудшает положение тех, кто ухаживал за инвалидами и престарелыми. Теперь периоды ухода за ними будут учитываться в общем стаже работы для трудовой пенсии только в том случае, если человек достигает возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет). Но по мере старения населения социальный уход превращается в первостепенную задачу. И государство не должно заставлять граждан, занимающихся такой социально полезной деятельностью, дорабатывать до предельного возраста, фактически приравнивая их к получателям социальных пенсий.