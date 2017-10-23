закрыть
23 октября 2017, понедельник, 10:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Марш рассерженных белорусов 2.0: Как это было

1
  • 23.10.2017, 8:25
  • 4,696

СМИ продолжают публиковать впечатляющие репортажи с акции 21 октября в Минске.

«Акция протеста прошла 21 октября в центре столицы. Ее инициатором стал Николай Статкевич», - пишет kyky.org.

На Октябрьской площади под дождем собралось несколько сотен человек. Колона двигалась в сторону Красного костела, не нарушая правил дорожного движения, периодически останавливаясь на светофорах.

Фото: Владислав Рубанов

Звучали лозунги, которые толпа живо подхватывала, в духе: «Лукашенко – дармоед, покидай свой кабинет», «Нет Декрету № 3» и так далее. Кроме этого, на акции поднималась тема дедовщины в армии в связи с последними событиями.

Фото: Владислав Рубанов

Когда люди дошли до площади около «Столицы», на всю улицу играла музыка: «День победы» и «Я – это Минск».

Фото: Владислав Рубанов

Посла акции оказались задержаны двое – режиссер и активистка Ольга Николайчик и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

На акции были замечены мужчины в штатском, которые снимали происходящее на камеры, и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Фото: Владислав Рубанов

Мнение

Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко
Время защищаться
Время защищаться Ирина Халип
Суть России
Суть России Аркадий Бабченко
Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну