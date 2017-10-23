Марш рассерженных белорусов 2.0: Как это было 1 23.10.2017, 8:25

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СМИ продолжают публиковать впечатляющие репортажи с акции 21 октября в Минске.

«Акция протеста прошла 21 октября в центре столицы. Ее инициатором стал Николай Статкевич», - пишет kyky.org.

На Октябрьской площади под дождем собралось несколько сотен человек. Колона двигалась в сторону Красного костела, не нарушая правил дорожного движения, периодически останавливаясь на светофорах.

Фото: Владислав Рубанов

Звучали лозунги, которые толпа живо подхватывала, в духе: «Лукашенко – дармоед, покидай свой кабинет», «Нет Декрету № 3» и так далее. Кроме этого, на акции поднималась тема дедовщины в армии в связи с последними событиями.

Фото: Владислав Рубанов

Когда люди дошли до площади около «Столицы», на всю улицу играла музыка: «День победы» и «Я – это Минск».

Фото: Владислав Рубанов

Посла акции оказались задержаны двое – режиссер и активистка Ольга Николайчик и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

На акции были замечены мужчины в штатском, которые снимали происходящее на камеры, и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.