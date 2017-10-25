Александр Солодуха: Мечтаю взять Московский Кремль 35 25.10.2017, 18:05

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Известный певец рассказал о заработках и зрительских подарках.

Свое 30-летие на сцене Александр Солодуха отмечает грандиозным туром по стране. Тысячный по счету концерт пройдет 25 октября в Барановичах. Intex-press поговорила с Александром и узнала, с кем из российских звезд он мечтает спеть дуэтом, какие необычные подарки ему дарят зрители, как относится к интернет-мемам на него и сколько зарабатывает.

«Могу петь как для троих, так и для 30 тысяч»

Я много работаю и могу сказать, что секрет моего успеха – это 100% вера в себя, в своего зрителя, в свое дело. Это пахота с утра до ночи. И в то же время – это счастье. И клятве Гиппократа, которую я дал 35 лет назад, верен по сей день: я лечу души людей со сцены.

Песни я не пишу, только исполняю. Когда-то пробовал что-то написать, но понял: это не мое. Две трети моего репертуара – песни белорусского композитора и моего близкого друга Олега Елисеенкова.

Также я работаю с Эдуардом Ханком, который написал песню «Здравствуй, чужая милая», с Максимом Алейником («Виноград»), Александром Морозовым («Калина»). Некоторые мои песни – это подарок. Например, российский певец Стас Михайлов подарил мне песню «Тебе, любимая», а украинская певица Ирина Билык – «Мы будем вместе».

Я ставлю себе цели, к которым иду постепенно. Ближайшая – собрать аншлаг в Барановичах, затем в Слониме, в концертном зале «Минск». Мечтаю взять Московский Кремль. Хотел бы спеть дуэтом с Ириной Билык и Лолитой.

А вообще, я выступаю на любых площадках и могу петь как для троих человек, так и для 30 тысяч. И райдер мне не важен. Главное, чтобы была гримерка, стойка, вешалка, зеркало во весь рост, стол, стулья и было тепло. Касаемо еды: что поставят, тому и благодарен. К тому же в поездки я беру «ссобойки», которые готовит мне жена Наталья.

Чем больше мемов, тем лучше

В обычной жизни я одеваюсь просто – джинсы, свитер. Люблю, чтобы было тепло, уютно и комфортно. А вот для сцены – только самое лучшее. Костюмы, в которых я выступаю на концертах, покупаю в основном за границей, некоторые шью на заказ на одной из белорусских фабрик. Всего в сценическом гардеробе у меня десять основных костюмов. Самые любимые – бежевый, розовый и бордовый из бархата. Бархатный – самый дорогой. Этот костюм настолько шикарный, что в нем можно просто выйти на сцену и ничего не петь.

Эпатажные костюмы – розовый с крыльями ангела, костюм бабочки, образ Робби Уильямса – это все придумки медийных организаций. Они предлагают, а я не боюсь соглашаться. Да, многое из этого переросло в шутки, мемы. Но я этому только рад. По молодости злился и обижался, а сейчас понимаю: чем больше всего этого, тем лучше. Это же знак популярности. Порой я даже сам себя спрашиваю: были бы все эти костюмы и предложения, если бы я не был интересен?

Отменять концерт из-за Киркорова не стал

Барановичи – знаковый для меня город. С ранних лет я приезжал сюда с родителями, и об этом городе у меня осталось много теплых воспоминаний.

Я часто выступаю в Барановичах на концертах, свадьбах, днях рождения, презентациях, корпоративах, юбилеях и других мероприятиях. Одна из моих любимых площадок – Дворец культуры «Текстильщик». Там я дал больше всего кассовых сольников.

Помню, 15 лет назад приезжал в Барановичи с туром «Калина». После концерта ко мне зашла женщина в возрасте и сказала: «Не уезжайте никуда. Вы для нас что Пугачева для России». Это было приятно и незабываемо.

Сейчас я приеду в Барановичи со своими сыновьями и дочерью Варей. Варечка впервые выступит на моем сольном концерте. Думаю, споем вместе несколько песен, одна из них – «Здравствуй, чужая милая».

Знаю, что за два дня до моего концерта в Барановичах выступает Филипп Киркоров. Сначала я хотел перенести свой концерт, чтобы мы не столкнулись с ним лбами. Но потом передумал. Я – белорус, Барановичи – родина моего отца, поэтому решил ничего не отменять. Сделал растяжку в центре города и надеюсь на аншлаг.

О заработках и зрительских подарках

Своих доходов я не скрываю – эти деньги я заработал. На протяжении нескольких лет держу одну и ту же планку – в год зарабатываю 2 млрд белорусских рублей («старыми». – Авт.). Люди выходят на забастовки, а Солодуха покупает дорогую машину. Значит, можно заработать в своей стране и шикарно жить. На что я никогда не жалею денег, так это на семью, творчество, питание и отдых.

Многие удивляются, что я самостоятельно занимаюсь организацией концертов, сам обзваниваю руководителей предприятий, предлагая всем коллективом посетить мое выступление. Я не вижу в этом ничего зазорного. Я продаю свой продукт. И кто это сделает лучше меня?

После каждого концерта я обязательно общаюсь со своими слушателями, подписываю диски, раздаю автографы. Это уже традиция. Зрители часто дарят мне подарки. Бывают среди них необычные.

Например, дарили велосипед, колбасу, варенье, сало. Самый необычный подарок преподнесли в 1996 году: мужчина снял с себя золотой крест и подарил его мне. С тех пор этот крест я не снимаю.

На улице меня узнают постоянно, я никому не отказываю в общении. Внимание фанатов мне не надоедает. И не нужно верить тем артистам, которые говорят, что устают от внимания публики.