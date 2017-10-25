Вице-президент Каталонии анонсировал создание «новой республики» 3 25.10.2017, 21:30

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Уриол Жункерас

Уриол Жункерас заявил, что испанские власти не оставляют Каталонии другого выбора.

Вице-президент Каталонии Уриол Жункерас заявил о том, что власти Испании не оставили каталонцам «никаких других вариантов», кроме как объявить о создании новой республики. Об этом сообщает ghall.com.ua со ссылкой на агентство AP.

В разговоре с журналистами Жункерас пообещал, что его Левая республиканская партия начнет работу по созданию республики, потому что они понимают, что у них есть «демократический мандат» для установления такой республики.

При этом вице-президент подчеркнул, что делает такое заявление от имени лидера партии, а не от правительства президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Тем не менее Жункерас добавил, что испанские власти просто не оставляют Каталонии другого выбора.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение от Испании выступили более 90% тех, кто пришел на участки. Власти страны итоги референдума не признали и назвали его незаконным.

В минувшую субботу, 21 октября, Мадрид объявил о роспуске правительства Каталонии и намерении провести новые выборы в регионе, что возможно в рамках статьи 155 конституции Испании. До настоящего момента она не применялась ни разу.

Испанский премьер Мариано Рахой заявил, что выборы в Каталонии должны пройти в течение полугода. После этого «ситуация будет урегулирована», считает он. Мадрид также объявил, что парламент Каталонии продолжит выполнять свои представительские функции, однако не сможет предложить своего кандидата на пост главы региона.

В каталонском парламенте решение испанского кабмина назвали «атакой на демократию» и «попыткой переворота». Сообщалось также, что глава автономии Карлес Пучдемон готовит одностороннее провозглашение независимости Каталонии. Ранее каталонское руководство не исключало, что об отделении будет объявлено до Рождества.