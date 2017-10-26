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В Минском зоопарке живут белые львы, принадлежащие Коле Лукашенко

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  • 26.10.2017, 22:02
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Фото: kp.by

Редких животных сыну правителя подарил армянский бизнесмен.

Редких животных сыну правителя подарил армянский бизнесмен Гагик Царукян, сообщает на издание hetq.am. Примерно год назад львов в зоопарк передала семья Лукашенко, сообщили в зоопарке. Подросшие цари зверей – лев Ник и львица Ника «хорошо общаются с посетителями».

Правда, по информации армянского СМИ, в Беларусь отправлялись четверо львят и, если двое – в минском зоопарке, то где находится еще пара львов неизвестно. В природе белые львы практически не сохранились, они живут в зоопарках. Это не отдельный подвид, это животные-альбиносы вследствие генной мутации.

Бизнесмен-даритель – Гагик Царукян известен как сооснователь компании «Армянский стандарт», импортирующей в Беларусь армянские коньяки и бренди. Царукяна и Лукашенко связывает давняя дружба. На мероприятиях армянского миллиардера в Ереване белорусскому правителю и его сыну Коле оказывали теплый прием.


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