В белорусских агрогородках начались бунты 26.10.2017, 23:02

Работники одного из агрогородков получают по $25, несогласных делают «тунеядцами»

Бунт в агрогородке: терпение работников сельскохозяйственного кооператива «Кривск», расположенного в одноименном селении, лопнуло: ни к селу ни к городу зарплаты снизились в разы, а хозяйство до прихода морозов оказалась неподготовленным, передает «Белсат».

Накипело

«Сараи развалившиеся, коровы стоят мерзнут как страусы на одной ноге, зарплаты урезали, как пошумели - зарплата нам до 0, по 50 рублей на руки».

«У нас деталей нет, у нас масла нет, машины, которые разваливаются».

«С работы выгонят - тунеядец, плати за безработицу, а чем ты будешь платить, если не дают работать? А если работа есть, то нет достойной оплаты. 150 рублей - как за эти деньги прожить, как за это семью прокормить? И за эти деньги бороться. Где 1000 рублей обещанные?», - возмущаются работники предприятия.

К директору журналистов не пустили

Однако начальник охраны предприятия, который также угрожал увольнениями недовольным, об упадке хозяйства ничего не слышал.

На сторону работников стал главный агроном предприятия Михаил Варьянович - но директор, по словам Михаила, в ответ на замечания и ему начал угрожать увольнением.

Механизаторы и водители предупреждают: если ситуация на предприятии не изменится, а угрозы увольнения продолжатся, сотрудники поедут в Минск напрямую к Лукашенко.