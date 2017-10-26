закрыть
26 октября 2017, четверг, 23:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В белорусских агрогородках начались бунты

  • 26.10.2017, 23:02

Работники одного из агрогородков получают по $25, несогласных делают «тунеядцами»

Бунт в агрогородке: терпение работников сельскохозяйственного кооператива «Кривск», расположенного в одноименном селении, лопнуло: ни к селу ни к городу зарплаты снизились в разы, а хозяйство до прихода морозов оказалась неподготовленным, передает «Белсат».

Накипело

«Сараи развалившиеся, коровы стоят мерзнут как страусы на одной ноге, зарплаты урезали, как пошумели - зарплата нам до 0, по 50 рублей на руки».

«У нас деталей нет, у нас масла нет, машины, которые разваливаются».

«С работы выгонят - тунеядец, плати за безработицу, а чем ты будешь платить, если не дают работать? А если работа есть, то нет достойной оплаты. 150 рублей - как за эти деньги прожить, как за это семью прокормить? И за эти деньги бороться. Где 1000 рублей обещанные?», - возмущаются работники предприятия.

К директору журналистов не пустили

Однако начальник охраны предприятия, который также угрожал увольнениями недовольным, об упадке хозяйства ничего не слышал.

На сторону работников стал главный агроном предприятия Михаил Варьянович - но директор, по словам Михаила, в ответ на замечания и ему начал угрожать увольнением.

Механизаторы и водители предупреждают: если ситуация на предприятии не изменится, а угрозы увольнения продолжатся, сотрудники поедут в Минск напрямую к Лукашенко.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии