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Власти скрывают правду о новой вспышке свиной чумы

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  • 28.10.2017, 10:18
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Логику замалчивания чиновников понять трудно.

Столпня – на замке. На въезде и выезде из центра сельсовета, который находится в Рогачевском районе Гомельской области, стоят блок-посты. Милиционеры проверяют, не везет ли кто животных или мясо, и дезинфицируют автомобили.

«Осуществляем контроль ввоза-вывоза продукции. Если есть какие-то нарушения, то связываемся с ветеринарной службой, докладываем туда», – рассказал «Белсату» милиционер, стоявший на блок-посте.

Намного более разговорчивыми оказываются местные жители.

«Сказали, что будто бы чума. Потому что у одного человека много свиней было – и начали умирать. Сразу вызвали всех врачей, и якобы анализ показал, что чума», – рассказал местный житель.

Два года назад в Столпне была похожая ситуация. Теперь же врачи предупредили сельчан, что если и будет третья вспышка АЧС, всех свиней пустят под нож. На этот раз хозяйства людей не трогали.

Чтобы получить официальный комментарий приходится буквально бегать за чиновниками, которые по-прежнему отказываются давать комментарий нашему телеканалу.

Местные жители на чиновников не обижаются. А сведения о предупреждении АЧС есть не только в листовках, розданных сельчанам, но и на информационном стенде возле сельсовета. По-видимому, независимых журналистов власти боятся намного больше чумы.


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