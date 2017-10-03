Цена репутации 2 Александр Гольц, ej.ru

3.10.2017, 21:43

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Александр Гольц

У президента России Владимира Путина взбунтовались историки.

Похоже, «Диссернет» одержал важную победу. Экспертный совет ВАК по истории принял решение, что докторская диссертация министра культуры Владимира Мединского представляет собой бессмысленный набор пропагандистских штампов и подтасовок, никакого отношения к науке не имеющих. Спор тех, кто подал заявление о необходимости лишить Мединского степени, и самим министром тянется уже несколько месяцев и приобрел принципиальное значение. Профессиональные историки указывали не только на очевидные ошибки, свидетельствующие о глубоком невежестве автора (чего стоит, например, утверждение, что Библия была более доступной для россиян эпохи Грозного, нежели для их современников-католиков, так как «у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке»). Они дотошно указывали, что автор практически не цитирует первоисточники, потому что не считал нужным работать в архивах. Что когда он цитирует переводы иностранных текстов, то пользуется не лучшими из них и свои выводы делает на основе ошибок переводчиков.

Возражать против этих убийственных аргументов было в принципе невозможно. И Мединский, профессиональный пиарщик, сделал фантастический кульбит. Он заявил, что истории как объективной науки не существует вовсе. Реальной историей является то, что «соответствует национальным интересам России», и для того чтобы обеспечить их, любые, даже высосанные из пальца, аргументы хороши. При этом, что такое интересы России, определяет то ли сам г-н Мединский, то ли его высокий начальник, любящий порассуждать о Херсонесе как духовной колыбели Отечества.

Здесь российская власть, испытывающая очевидное давление со стороны мракобесов и шарлатанов, подошла к важной черте. Стоит признать, что если история как наука должна соответствовать интересам России, то завтра появятся прохиндеи, которые предложат «правильные», «национально ориентированные» физику, химию, биологию, кибернетику. Однажды в нашей стране это уже было: генетика и кибернетика, исходя из примитивной (сталинской) интерпретации марксизма, были объявлены «продажными девками империализма». И началась тогдашняя вакханалия тоже со знакового произведения в области гуманитарной науки — труде вождя «о языкознании». Все это, как мы теперь знаем, отбросило отечественную науку по меньшей мере лет на пятьдесят.

Казалось бы, Путин, грезящий о цифровой революции и создании искусственного интеллекта, должен сделать выбор в пользу реальной научной объективности. Но здесь есть проблема. Настоящему ученому нельзя сказать: ты сюда не ходи, ты туда ходи. Изобретай в своей физике и химии, а в историю, а главное — в политику, не лезь. Конечно, искомого можно достичь путем массовых репрессий. Но тогда требуется другая концепция развития науки. А именно — через шарашки. Чтобы творца стимулировала надежда на дополнительное свидание с родственниками и добавочную порцию масла. Но в свое время и это не слишком помогало. Лаврентий Павлович, отвечавший за ядерный проект, весьма внятно потребовал от своих заплечных дел подручных прекратить информировать о крамольных разговорах физиков — атомная бомба была нужнее, чем идеологическая чистота. Проведя некоторое время в одном из ведущих американских университетов, давших миру немало нобелевских лауреатов, могу утверждать: все эти творцы — люди чрезвычайно политически активные. Нежелание власти реагировать на их позицию так или иначе сказывается на их научной деятельности. Так что выбор, который поставили перед Путиным Мединский и Поклонская, не так прост, как кажется.

А бюрократы от науки предпочитают колебаться в соответствии с партийной линией. Не случайно несколько ученых советов под разными (порой совершенно позорными) предлогами уклонились от анализа «труда» Мединского по существу. И вот момент истины настал. Люди, входящие в Экспертный совет ВАК по истории, приняли принципиальное решение: диссертация Мединского никакого отношения к науке не имеет. Эти люди, разоблачившие министра культуры как шарлатана, отлично понимают, что это может грозить им неприятностями.

Однако, когда на карту была поставлена их профессиональная репутация, они не могли лавировать и назвали вещи своими именами, то есть назвали диссертацию Медицинского дерьмом. В последние годы я с прискорбием наблюдаю тотальную деградацию отечественного экспертного сообщества (по крайней мере, в сфере, о которой могу судить). Ученые, которые еще недавно казались серьезными, по вопросам, непосредственно касающимся их тематики, предпочитают высказываться в стиле прапорщика из анекдота. Если товарищ майор считает, что крокодилы летают, то нельзя не согласиться с руководящей точкой зрения: ну разве что низенько, низенько… Люди, называющие себя политологами, всерьез утверждают, что демократии не существует вовсе, а есть лишь разные формы автократии. Что существуют иные, «незападные», азиатские, законы развития общества. И тем пытаются примирить российскую реальность с динамикой мирового развития. На самом деле происходит повсеместное проституирование профессии.

Историки взбунтовались. В скором времени мы узнаем, имел ли шанс этот мятеж кончиться удачей. Вот уже министр образования «включила дурочку», заявив, что в работе Мединского не обнаружено плагиата. Дело ведь не в плагиате, а в том, что вся диссертация Мединского — ненаучная чушь. Не исключено, что Президиум ВАКа использует какой-нибудь формальный повод, чтобы сохранить Медицинскому звание доктора наук. Но вот, если важного путинского сановника лишат украденного им научного титула, это может быть воспринято как публикация в газете «Правда» 4 апреля 1953 года. О лишении Лидии Тимошук ордена Ленина, полученного за разоблачение «убийц в белых халатах». Арест Берии, разоблачение преступлений Сталина, хрущевская оттепель — впереди. Вероятность подобного развития событий чрезвычайно невысока. Но чем черт не шутит…

Александр Гольц, ej.ru