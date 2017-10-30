Арестован Николай Статкевич 30.10.2017, 21:42

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Николай Статкевич

Соратники лидера БНК считают, что Статкевича арестовали, чтобы сорвать его выступление на «Евронесте» в Киеве.

Сегодня в Минске был задержан лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Об этом написала в «Фейсбуке» супруга политика Марина Адамович.

«Только что, в лучших традициях дешевого спектакля, Николая арестовали», - написала супруга лидера БНК.

31 октября Николай Статкевич должен был участвовать в заседании рабочей группы по Беларуси Евронеста.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель рассказал Charter97.org подробности задержания политика.

«Задержали Николая Статкевича 20 минут назад. Он возвращался со встречи со своими соратниками. Машину, в которой находились Статкевич и его жена Марина Адамович, остановили сотрудники ГАИ в районе гипермаркета «Корона» на перекрестке улиц Кальварийская и Тимирязева. Сразу же подъехал уже знакомый многим активистам синий микроавтобус. Оттуда выскочили омоновцы и схватили Статкевича. Куда его увезли - пока неизвестно.

Сегодня днем мы встречались с Николаем Статкевичем, обсуждали стратегию дальнейших действий БНК. Говорили о том, что главным нашим требованием должно оставаться проведение в Беларуси досрочных парламентских и президентских выборов под международным контролем. Эту позицию Статкевич планировал озвучить на сессии Парламентской Ассамблеи «Восточного партнерства», которая сегодня открылась в Киеве. Уже завтра утром он должен был вылететь в украинскую столицу. Уверен, что его специально задержали именно сейчас, чтобы не допустить участия в сессии.

Белорусский Национальный Конгресс последовательно выступает с критикой властей и последовательно требует проведения честных выборов. Режим этого боится и поэтому сделал все возможное, чтобы сорвать участие Статкевича - самого известного и авторитетного из приглашенных в Киев белорусских политиков - в крупном международном форуме. Надеюсь, участники сессии Евронеста сделают из этого соответствующие выводы», - отметил Евгений Афнагель.

«Евронест» - межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы Евросоюза «Восточное партнерство» .

Цель программы — сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.