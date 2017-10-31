Белорусские прыгуны в воду завоевали «бронзу» на этапе Гран-при в Малайзии 31.10.2017, 16:38

Вадим Каптур и Артем Боровский заняли третье место в соревновании по прыжкам в воду.

Белорусский дуэт прыгунов в воду Вадим Каптур и Артем Боровский завоевал бронзу в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на этапе Гран-при в Малайзии. Наши соотечественники набрали 353,43 балла. Победу в этом виде программы праздновала команда из Южной Кореи (432,60), второй место заняли прыгуны в воду из Малайзии (364,26), сообщает «Прессбол».