«Лучшее средство для похудения — это спички» 3 4.10.2017, 9:33

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80-летний могилевчанин смущает молодых физической формой.

«Если не качать пресс, он вырастет сам», — смеясь, делится опытом могилевчанин Виктор Попроцкий. В свои 80 лет он за раз делает 500 подниманий ног, подтягивается на турнике с 15-килограммовой гирей и выполняет упражнения, которые не могут повторить его студенты-армрестлеры, пишет tut.by.

А когда-то Виктору Степановичу, который в одиночку таскал мешки с картошкой, пока молодежь пыхтела по трое, говорили: «Зачем тебе быть учителем? Ты бы грузчиком сто-о-олько зарабатывал!».

Зал силовых видов спорта Белорусско-Российского университета в Могилеве, где ежедневно занимается Виктор Попроцкий, находится в бывшей котельной. Когда-то она отапливала общежитие нынешнего университета, управление Комитета госбезпасности по соседству и еще один дом. Потом пришли более современные технологии отопления. Помещение переоборудовали в брутальную по нынешним меркам качалку: тренажеры все советского образца, гантели и блины — из того же времени. Некоторые утяжелители и вовсе студенты делали сами — на замену отсутствующим снарядам.

— Какая разница, как выглядит гантель, если на технику выполнения упражнения это не влияет, — резонно замечает тренер, параллельно следя за ребятами. Все семь потов, которые сходят с тренирующихся, витают тут же, во влажном воздухе.

80-летний тренер предпочитает заниматься, когда зал пуст: «Чтобы не смущать студентов», смеется он. Шутка ли: такие нагрузки, какие дает себе Виктор Попроцкий, не каждый молодой организм выдержит.

«Решил быть сильнее героя Чернышевского»

Виктор Попроцкий родился в Украине. После войны вместе с матерью переехал в Хабаровск. Больше месяца они тряслись в теплушках, наперегонки хватали кипяток на станциях. На Дальнем Востоке будущий тренер окончил школу, причем, вспоминает, был жутким хулиганом — паренька из Украины часто дразнили.

— Помню, бегали в тайгу на лыжах. Ну как на лыжах — на кадушанках: делали подобие лыж из бочки — настоящих ведь не было. Палки — какие найдешь. И вперед, — говорит Виктор Степанович.

Тяжелой атлетикой Попроцкий заинтересовался после того, как прочел роман Чернышевского «Что делать?». Он так впечатлился образом Рахметова, его физической силой, что решил быть сильнее его.

— После 10-го класса я год работал на железной дороге, строил ветку на Комсомольск-на-Амуре. Так в обеденное время быстро ел свой паек и бежал в кузницу. Брал самый большой молот, 8-килограммовый, и помогал кузнецу — бил по детали, куда скажет. Хотел стать сильнее, — смеется мужчина.

Виктор Степанович мог стать моряком, но после успешной сдачи экзаменов на штурмана дальнего плавания от мечты отказался — его друг испытания не прошел. А еще мог быть инженером железнодорожного транспорта — но после армии «не потянул» экзамены.

В армии, к слову, Попроцкий также активно занимался спортом: в проруби купался, бегал — а в качестве утяжелителей использовал катки от трактора, ведь больше ничего не было.

На факультете физвоспитания в хабаровском институте Попроцкий выбрал специальностью гимнастику, но как-то во время сельхозработ сломал кисть. Тренер отправил его к штангистам — «закачивать» руку. В тяжелой атлетике пошел прогресс — и в гимнастику Виктор Степанович уже не вернулся.

Грузчиком бы больше заработал

Тренером студента Попроцкого в институте был Владимир Каплунов — чемпион мира, серебряный призер Олимпиады в Токио. Он часто уезжал на сборы и оставлял Виктора Степановича «за старшего». «Я за тренерство даже деньги какие-то получать начал», — вспоминает могилевчанин.

Тогда же, в институтские годы, он был уже чемпионом Хабаровского края по тяжелой атлетике. Но с большим спортом не сложилось, и Попроцкого отправили по распределению в Биробиджан — преподавать в педучилище. Более того, руководство института пригрозило судом за неотработку — в итоге Виктор Попроцкий проработал там 5 лет и стал заместителем директора.

— Помню, со студентами на берегу Амура грузили картофель. Молодые работали по трое: двое забрасывают на спину третьему мешок — он несет. А я один: забросил — понес. Так мне один сказал: «Витя, зачем тебе быть учителем? Ты бы грузчиком столько зарабатывал бы!» — хохочет мужчина.

В Биробиджане Виктор Степанович встретил жену, учителя музыки, там же родился сын. А потом супруга предложила ехать в Беларусь, к ее родителям.

— 50 лет назад мы переехали в Могилев. Тогда же я бросил курить — знакомых не было перекуры устраивать, — шутит тренер. — И с тех пор работаю в университете на кафедре физвоспитания.

В 37 лет Виктор Степанович решил бросить профессиональный спорт. Правда, получилось ненадолго.

— Я почувствовал, что начал набирать вес, сердце начало побаливать при простых наклонах. И понял, что нужно снова начать заниматься.

«Волшебных упражнений нет»

В утреннюю зарядку Виктор Степанович не верит. Говорит, укрепить организм она точно не поможет. Максимум — поможет быстрее проснуться. И в «волшебные упражнения» тоже не верит:

— Волшебного упражнения нет. Есть систематическое его выполнение. И комплекс упражнений рассчитывается индивидуально и исходя из запроса: нарастить мышцы, похудеть, укрепить мышечный корсет. Так что никому не нужно за мной повторять — нужно слушать свой организм.

Тренер говорит, что заниматься физическими упражнениями можно практически при любых заболеваниях и даже травмах. Но очень-очень осторожно.

— Я лет 20 назад сломал кисть. Причем говорили, что рука работать не будет, а я ее только физическими упражнениями и разработал. Профессор один очень удивлялся, — показывает некогда травмированную, а теперь абсолютно здоровую руку мужчина. — Сейчас много плоскостопия, а ведь его исправить тоже можно упражнениями. Как и сколиоз.

Двери в качалку открыты практически для каждого независимо от возраста.

Главное — помнить: спорт — это работа на износ на пределе возможностей, а физкультура — это забота о себе.

— Физические упражнения в разумных пределах помогают снять стресс. Человек ведь всегда начинает болеть с головы. Если думаешь, что у тебя что-то не получится, так и будет — не сможешь сделать.

«В планке спокойно стою 4 минуты»

Виктор Степанович занимается практически каждый день. И первое упражнение — всегда разминка шеи. Он «пишет носом» цифры от 1 до 100 подходами по 30−40 за раз, чередуя, например, с подтягиванием. Тренер считает, что благодаря «рисованию цифр» у него до сих пор нет проблем с памятью. Например, помнит все важные телефоны.

— Бегать я не могу — колени больные. Поэтому делаю 500 раз поднимание ног, чтобы пропотеть хорошенечко. Отжимаюсь. Недавно опробовал на себе модное сейчас упражнение «планка». Простоял в ней 4 минуты. А что, это много? — удивляется 80-летний мужчина.

Никакими фитнес-гаджетами и программами тренер не пользуется, спортпит ни разу не пробовал. Ему даже выбор музыки не критичен — просто делает радио погромче во время занятий. А вот здоровый рацион — это святое.

— У меня он такой: утром — каша овсяная или пшенная на пол-литре молока с курагой, финиками, изюмом. В обед — первое, горячее с мясом. Вечером — пачка творога, мед и пол-литра кефира, — перечисляет тренер.

— У меня как-то спросили, какое лучшее средство «от живота». Я сказал: спички, — делает театральную паузу Виктор Попроцкий. — Рассыпаешь коробок спичек на пол и поднимаешь по одной. И так — каждый день. Вы попробуйте — удивитесь результату.