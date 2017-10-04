Литовский политолог: Кремль интенсивно ищет замену Лукашенко 11 4.10.2017, 17:37

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Яцек Ян Комар

Для чего в Беларуси могли остаться российские военные?

В течение последних месяцев ведущие западные СМИ, политики и эксперты с тревогой обсуждали белорусско-российские военные учения «Запад-2017». Учения закончились и по просьбе Сharter97.org текущую обстановку прокомментировал литовский политолог Ян Яцек Комар.

- Каков главный итог военных учений «Запад-2017», на ваш взгляд?

- Большинство военных экспертов и аналитиков согласны с тем, что у России достаточно сил и возможностей, чтобы за краткий промежуток времени занять территорию любого балтийского государства. Тем не менее, за шумихой, поднятой средствами массовой информации, стояла, скорее, необходимость мобилизации общества, желание показать существующую угрозу со стороны России, которая, как указывают обстоятельств, готовится к конфронтации с Западом и НАТО.

- Какую роль в этом сыграла российская пропаганда?

- Прежде всего, мне бы хотелось сказать, что не нужно поддаваться пропаганде, которую распространяет Кремль и которая, согласно надеждам кремлевских стратегов, должна запугать, раздавить волю к сопротивлению и желание защищаться, а в идеале - посеять рознь и спровоцировать беспорядки.

Другим очень любопытным аспектом, на который мне бы хотелось указать, является то, что о военных учениях «Запад-2017» во многих средствах массовой информации в Восточной Европе говорилось, как о поводе для аннексии Беларуси или агрессии в Украине.

- Почему Украина?

- Потому что кто-кто, а украинцы даже больше литовцев могли на полном серьезе опасаться того, что учения окажутся поводом для большой военной операции против их страны. Поэтому не стоит удивляться их реакции на учения «Запад-2017».

- Но ведь и угроза оккупации Беларуси вполне реальна?

- Здесь ситуация складывается даже интереснее. Учения проводились совместно с белорусской армией, касательно которой ни у кого практически не осталось сомнений, что она является оперативно интегрированной частью российских вооруженных сил. Однако во всем процессе появляется старый новый фактор – Лукашенко, который превращается в проблему. Александр Лукашенко все чаще пытается найти свое место между Россией и Европой.

Несомненно, для Кремля такой колеблющийся политик не добавляет гарантий безопасности. Так или иначе, в контексте нарастающей конфронтации с НАТО Москва должна быть уверенной в своем самом главном союзнике, а политик, который мечется между Востоком и Западом, доверия не вызывает.

Из самых разных источников поступает информация, что Кремль интенсивно ищет ему замену – более молодого и лояльного политика. Конечно, речи о непосредственной оккупации Беларуси, как это утверждают некоторые аналитики и эксперты из Восточной Европы, не идет.

Более реальным кажется сценарий, который предусматривает то, что после учений на территории страны останутся части российской армии. Такие воинские соединения могут стать идеальным орудием, чтобы держать под контролем действующего правителя. Как знать, кого поддержат и как будут действовать российские военные в Беларуси, когда, например, какой-то молодой политик из пророссийской организации выведет людей на улицы протестовать против Лукашенко и требовать более тесных связей с Россией?