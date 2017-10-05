Лукашенко: Дорогой Николас! 32 5.10.2017, 12:14

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Белорусский и венесуэльский диктаторы встречаются в Минске.

Как отмечает пресс-служба Лукашенко, правители двух стран проведут встречу в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

— Дорогой Николас! Я рад приветствовать тебя здесь, в Беларуси, дружественной для Венесуэлы стране, — обратился Лукашенко к Мадуро, пишет tut.by. —То, что ваша делегация весьма основательная, в это непростое для страны и венесуэльского народа время посещает своих друзей, говорит о том, что в Венесуэле восстанавливается нужный для народа порядок. Нет необходимости говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично. Мы всегда питали чувство величайшей благодарности и уважения к вам, вашему народу и государству.

Он также подчеркнул, что главная цель встречи — сделать новый шаг вперед в развитии отношений Беларуси и Венесуэлы:

— Мы к этому готовы.

В свою очередь Мадуро поблагодарил Лукашенко за теплый прием и отметил, что ему очень приятно находиться в Беларуси, среди друзей. Он также рассказал, что его страна прошла через непростые времена.

— Сейчас мы находимся на этапе восстановления, и этап этот тоже очень сложный. В экономическом плане мы предпринимаем новые шаги.

Напомним, что в Венесуэле продолжаются народные выступления против диктатора, а страна переживает настоящую экономическую катастрофу.

Фото: пресс-служба Николаса Мадуро