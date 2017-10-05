Игорь Комлик: Мы настроены на окончательную победу 3 5.10.2017, 13:29

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«Дело профсоюзов» должно быть полностью прекращено.

Об этом в интервью Charter97.org заявил главный бухгалтер профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик, признанный правозащитниками политзаключенным и недавно выпущенный на свободу под подписку о невыезде.

- Вы находитесь сейчас под подпиской о неразглашении и не можете говорить о подробностях «дела профсоюзов», но тем не менее – почему власти именно сейчас принялись за вас и ваших коллег?

- На самом деле кампания против РЭП и других независимых профсоюзов идет давно. Первый «удар» был нанесен еще в 2003 году – во время протестных выступлений общества после выборов 2001 года. Тогда был проведен ряд ярких социально-политических акций, например марш «Так жить нельзя!» в 2002 году. И уже в 2003 было издано прямое распоряжение: таких «непокорных» профсоюзов, как РЭП или Свободный профсоюз металлистов, возглавляемых Геннадием Федыничем и Александром Бухвостовым, вообще не должно существовать. Тогда и началась кампания против независимых профсоюзов.

А сейчас, после выхода декрета №3 и массовых выступлений рассерженных белорусов власти снова обеспокоились тем, что независимые профсоюзы не были в стороне от протестов. Более того – мы встали на защиту людей от незаконного декрета.

- После «атаки на профсоюзы» 2003 года Международная организация труда лишила Беларусь торговых преференций. Сейчас в связи с «делом профсоюзом» тоже началась кампания международной солидарности. Вы чувствовали поддержку, находясь за решеткой?

- Нам, конечно же, ограничивали доступ к информации, но известия о том, что международные структуры буквально «бомбардируют» белорусское руководство требованиями прекратить «дело профсоюзов», давали сил и уверенности. Кроме того, я и сам получал много писем. В заключении это всегда важно как для самого человека, так и для всех, кто находится в камере.

Сначала некоторые соседи по камере не верили в то, что я «политический». Со мной находились люди, арестованные по экономическим статьям – бизнесмены, руководители предприятий. Часть из них вообще была удивлена, что «профсоюзника» могут арестовать за «политику»: в их понимании профсоюзы – это какие-то провластные структуры, которые помогают государству отнимать у частного бизнеса деньги.

Но после нескольких разговоров, а также известий о кампании солидарности со мной, были расставлены все точки над «i» и у нас установились очень хорошие отношения.

- Как попавшие за решетку директора и бизнесмены оценивают ситуацию в стране?

- Конечно, большинство из них озабочено тем, как облегчить свою участь. Для многих заключение и выход на свободу – это вопрос в первую очередь денег, точнее, размера суммы, которую надо выплатить, чтобы продолжить нормально работать.

Но все они – адекватные люди с четким пониманием того, что происходит в стране. И абсурдность выстроенной системы видна им еще лучше, чем многим гражданам. Они так и говорят: нас судят за то, что мы сами у себя «украли». Все понимают, что закона в стране нет и с правовой системой надо что-то делать, проводить перемены в Беларуси.

- По вашему мнению, почему власти решили выступить вас на свободу?

- Трудно сказать точно. Думаю, что не последнее значение здесь сыграла кампания солидарности – и белорусской, и международной. Возможно также, что у следователей просто не хватило материалов для полноценного дела, ведь оно же полностью надуманное. И под таким пристальным вниманием общества и международных структур им стало труднее его «фабриковать».

С одной стороны – очень приятно выйти на свободу, на свежий воздух, встретиться с друзьями. Но с другой стороны я понимаю, что дело не закрыто, оно продолжается и мне приходится быть в подвешенном состоянии.

- Какие ваши ближайшие планы на свободе?

- Во-первых, мы настроены на окончательную победу в этом деле. «Дело профсоюзов» сфабриковано и оно однозначно должно быть закрыто.

Во-вторых, буду активно заниматься профсоюзными делами. У нас сейчас запланированы встречи с профсоюзными и общественными активистами из районов и областей. Пора уже наводить в стране конституционный порядок – слишком много стало случав, когда людям приходится сталкиваться с беспределом начальства и властей. Будем бороться за то, чтобы Беларусь стала более демократичной, более справедливой и больше походила на правовое государство.

- Один из «титанов» польской «Солидарности» Адам Михник говорил, что проблема современных профсоюзов в том, что они не занимаются политикой. Можно ли «делать Беларусь справедливее», если не поднимать политических вопросов и проблемы прав человека в целом?

- Конечно, ни у кого, кто борется за лучшую Беларусь, не получится самоустраниться от политики. С одной стороны, профсоюзы не участвуют в «политике» в ее классическом понимании – то есть не борются за политическую власть на выборах и не стремятся ее получить.

Но с другой стороны, защита прав трудящихся – это тоже политика. Ведь любое несправедливое решение по пенсионному возрасту, зарплатам, массовым увольнениям, контрактной системе – принимается «наверху» как часть государственной политики. И защищая права рабочих, профсоюзы участвуют в исправлении этой социальной политики. Мы обязаны это делать, если хотим отстоять права людей труда.