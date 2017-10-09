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Венесуэла задолжала белорусским строителям более $100 миллионов

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  • 9.10.2017, 11:42
Фото: bzs.by

Беларусь продолжает возводить жилье в Венесуэле, несмотря на финансовую задолженность латиноамериканской страны перед нашими строителями.

Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный.

Сегодня в Каракасе белорусы готовят к сдаче два новых дома. Еще две тысячи квартир находятся на стадии строительства, пишет onliner.by.

Задолженность весомая. 108 млн долларов перед компанией «Белзарубежстрой», — отметил Анатолий Черный. — Два дома вводимых еще дают 5 млн долларов задолженности. Поэтому сложное финансовое положение, тем не менее, понимая ситуацию, понимая отношения между нашими странами, мы продолжаем строительство.

Первые дома, возведенные «Белзарубежстроем» в Венесуэле, были сданы в 2012 году, с тех пор компания только наращивала объемы жилищного строительства. Дома комплектуются могилевскими лифтами, плиткой и сантехникой от «Керамина». Помимо многоэтажек, в Венесуэле белорусы строят и объекты социальной инфраструктуры.


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