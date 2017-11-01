Гомельчане победили в борьбе за «зеленую зону» 1.11.2017, 17:57

Протестами жители Гомеля добились отмены стройки многоквартирного дома на месте сквера.

В Гомеле жители улиц Кожара и Головацкого своими протестами добились отмены стройки коммерческого многоквартирного дома с автопарковками на месте нынешнего сквера. По приблизительным подсчетам, под нож могло уйти около трехсот деревьев и кустарников, передает «Радыё Свабода».

Областной архитектурно-строительный совет решил перевести спорную территорию, предназначенную в генпляне под многоэтажку, в категорию резервных.

Как пояснила главный областной архитектор Светлана Кухацковолец, одна из причин пересмотра плана - отсутствие схемы и концепции по озеленению Гомеля.

Заказчиком стройки выступило управление горисполкома

Общественные протесты в защиту скверов на углу улиц Кожара и Советской вспыхнули в конце лета, когда стало известно о намерении городских властей разрушить эту зеленую зону - единственное место отдыха в микрорайоне. Заказчиком коммерческого элитного дома на месте сквера выступило управление капитального строительства горисполкома.

Жители соседних многоэтажек собрали свыше тысячи подписей под протестным обращением, которое отправили в том числе и в администрацию Лукашенко.

В протестных акциях участвовала и бывшая председатель горсовета и горисполкома Светлана Гальдаде, живущая рядом со сквером.

Инициаторы собрания и сбора подписей под протестным обращением открыто заявляли про «наглое поведение властей - они неподконтрольны горожанам, учитывают только желание тех, кто имеет деньги и может купить здесь элитные квартиры».

На начало октября администрация Центрального района назначила даже презентацию проекта застройки зеленой зоны на углу улиц Советской и Кожара - и неожиданно отменила.