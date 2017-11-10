Игорь Ворошкевич: «Краму» и «Хартию» связывает дружба 10.11.2017, 12:33

Игорь Ворошкевич

Лидер группы «Крама» поздравил инициативу «Хартия'97» и сайт Charter97.org с юбилеем.

«Краму» и «Хартию'97» связывало тесное сотрудничество и дружба. Мы участвовали почти во всех акциях, проводимых «Хартией», и Хартия всегда поддерживала и помогала нам в самые тяжелые времена, например, при первом запрете всех белорусских групп.

Мои творческие годы связаны с «Хартией». У меня до сих пор лежит дома ее огромная растяжка. Она ко мне попала лет 15 назад. Мы же сотрудничали, вместе что-то делали. Воспоминания самые лучшие. И мы пераможам!», - сказал Игорь Ворошкевич.