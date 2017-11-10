Блогер Андрей Паук: Победоносное шествие любви прекратил Минский исполком 10.11.2017, 12:47

Известному видеоблогеру не разрешили публично признаться в любви к собственной жене на Октябрьской площади.

Известному блогеру из Октябрьского (Рудобелки) Андрею Пауку не разрешили публично признаться в любви к собственной жене.

Андрей отправил заявку на пикет в Минске на Октябрьской площади в соответствии с законом о массовых мероприятиях, но получил от Мингорисполкома отказ.

Активист прокомментировал этот ответ на своей странице в «Фейсбуке» так:

– Опа! Нежданчик. Победоносное шествие любви прекратил Минский горисполком? А как же свобода выражения личных чувств в любой форме?