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Блогер Андрей Паук: Победоносное шествие любви прекратил Минский исполком

  • 10.11.2017, 12:47

Известному видеоблогеру не разрешили публично признаться в любви к собственной жене на Октябрьской площади.

Известному блогеру из Октябрьского (Рудобелки) Андрею Пауку не разрешили публично признаться в любви к собственной жене.

Андрей отправил заявку на пикет в Минске на Октябрьской площади в соответствии с законом о массовых мероприятиях, но получил от Мингорисполкома отказ.

Активист прокомментировал этот ответ на своей странице в «Фейсбуке» так:

– Опа! Нежданчик. Победоносное шествие любви прекратил Минский горисполком? А как же свобода выражения личных чувств в любой форме?


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