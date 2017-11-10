БНК требует проведения досрочных президентских и парламентских выборов 3 10.11.2017, 15:19

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Власть в Беларуси нелегитимна, считает Николай Статкевич.

Белорусский национальный конгресс (БНК) продолжает кампанию под названием «Власть – народу!».

БНК также призывает выйти на массовую акцию 25 марта 2018 года – в сотую годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. По предварительному плану, акция стартует на площади Якуба Колоса в Минске. Об этом в интервью телеканалу «Белсат» рассказал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Главная акция кампании «Власть - народу!» должна пройти 25 марта 2018 года, так ли это?

- Белорусский Национальный Конгресс проводит очередной этап своей кампании «Власть - народу!», которую мы начали более года назад. Этот этап будет посвящен борьбе против попыток властей решить проблемы белорусской экономики за счет грабежа людей. Главная акция этой кампании будет проведена в 100-ю годовщину Дня Воли. Акция пройдет 25 марта и начнется на площади Якуба Коласа.

- Почему вы видите потребность в новой кампании «Власть - народу!» и почему она необходима сегодня? На ваш взгляд, насколько реальны ваши требования насчет досрочных парламентских и президентских выборов? Прислушаются ли к ним власти? Кажется, что даже Европа не готова к конфронтации с Минском.

- Мы ведем эту кампанию больше года. Досрочные президентские и парламентские выборы - наше основное требование. Но разные цели кампании «Власть - народу!» концентрируются на различных дополнительных требованиях. Сегодняшний этап, в том числе концентрируется на различных социальных требованиях.

Мы требуем, чтобы власти не пытались решать экономические проблемы и недостаток денег за счет глупых налогов на «тунеядство», повышения платы за услуги ЖКХ и тому подобным решениям. Причина наших проблем в том, что у нас незаконная власть. По сути, у нас банда у власти. Это люди, которых никто уже давно не выбирает, они делают спектакль под видом выборов и назначают себя. Фактически можно говорить об оккупации страны бандой. А мы хотим вернуть Беларусь к закону и законной власти мирным путем. Это возможно при досрочных выборах парламента и президента.

Наша страна нужна только нам самим. Кроме белорусов никто не решит этой проблемы. Нам могут только помешать, как мешает правительство России, которое финансирует силовые структуры белорусского режима. Сейчас к ним начинают присоединяться правительства европейских стран, которые пробуют вернуть Лукашенко легитимность, которую он потерял в глазах белорусского народа. Пытаются вернуть его на высокий уровень, выдают ему льготные кредиты.

Но скажу еще раз: только мы сами! Только давлением, путем мирных акций протеста. Мы выступаем за мирные перемены. Они возможны только путем массовых публичных акций и уличного давления. Тот, кто говорит, что мирные перемены - это «пойти хвостом повилять перед чиновником», то я вам скажу, что это обманщики и шуты.