Александр Добровольский: Надо помочь белорусам осознать, что они в большинстве 10.11.2017, 15:30

Александр Добровольский

Общество всегда побеждает диктатуру. Нужно только помочь людям поверить в себя.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию серии интервью с людьми, которые создавали «Хартию’97».

Сегодня на наши вопросы отвечает депутат, член Политсовета Объединенной гражданской партии, директор Восточноевропейской школы политических исследований Александр Добровольский.

- Александр Альгертович, мы знаем, что вы сыграли огромную роль в создании и работе инициативы «Хартия’97». Расскажите, как все начиналось?

- Все начиналось с того, что появилось большое количество людей, которые видели Беларусь другой страной. Хотели, чтобы государство было демократическим, чтобы в нем уважались права и свободы людей, чтобы власть была для людей, а не наоборот.

Идею этой инициативы мне предложил Дмитрий Бондаренко. Мы с ним поговорили и решили, что это очень интересный замысел. Инициативу поддержали более 100 человек. Был разработан текст, чтобы люди, которые согласны с принципами инициативы «Хартия’97», могли его подписать.

Более 100 тысяч белорусов поставили свои подписи под этим документом. Это была идея создать сообщество людей, которые могли бы вместе работать, наладить коммуникацию между ними. Не все получилось, но «Хартия’97» оставила свой след в белорусском обществе, и то, что люди могут получать независимую информации с сайта «Хартия’97» - считаю очень позитивным и существенным достижением.

- Как вы считаете, почему гражданской инициативе «Хартия’97» удалось объединить такое большое количество совершенно разных людей?

- Текст документа, который подписывали белорусы, был своеобразным манифестом людей, которые хотели, чтобы Беларусь была европейской, демократической, цивилизованной страной. То, что эти идеи в Беларуси поддерживают миллионы - ни для кого не секрет, но им тяжело объединиться из-за расхождений в других вопросах.

Я считаю, что «Хартия’97» была декларацией правильных принципов и целей, поэтому так много людей ее подписали.

- «Хартия’97» всегда выступала за демократические изменения в Беларуси. На ваш взгляд, что нужно для этого делать сегодня?

- Люди поддерживают демократические идеи, но не знают, что они стали большинством. Я считаю, что нужно помочь нашему народу понять, что они в большинстве. Белорусы должны осознать, что ситуация совершенно не такая, какой ее пытаются показать по белорусскому телевидению.

Нужно помочь людям преодолеть страх, помочь вспомнить о чувстве собственного достоинства. Только тогда они смогут почувствовать себя настоящими гражданами своей страны.

Это очень тяжелая работа, ведь наш информационный ресурс намного меньше, чем у власти. А люди, которые пришли ко власти в Беларуси, используют свое положение в личных целях. Но общество всегда побеждает диктатуру, нужно только помочь людям почувствовать эту надежду. Это задача каждого белоруса, каждого политика, который хочет демократии в Беларуси.

- Как человек, который стоял у самого начала инициативы, что бы вы хотели пожелать сайту «Хартия’97»?

- Хотелось бы пожелать успешной работы тем людям, которые делают этот сайт. Зачастую «Хартия’97» является самым оперативным ресурсом, cайтом с самой большой аудиторией. В разное время были публикации, которые собирали до одного миллиона просмотров.

«Хартия’97» не безукоризненна, я бы не сказал, что это идеальный ресурс, но хотелось бы, чтобы этот сайт продолжал свою работу, чтобы он и другие средства массовой информации, помогли белорусам понять, что у нас есть европейская перспектива. Хочу пожелать всем людям, которые работают на этом ресурсе, успехов, чтобы те перемены, за которые мы все выступаем, скорее пришли в нашу страну.

Справка:

10 ноября белорусской гражданской инициативе «Хартия'97» исполняется 20 лет. В этот день был опубликован документ, в котором говорилось о том, что надо быть солидарными и совместно противостоять диктатуре. Многие известные белорусы поддержали инициативу, cреди них - Василь Быков, Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, Рыгор Бородулин. Более 100 000 человек поставили свои подписи за «Хартию».