Рада БНР: «Хартия'97» стала одним из наиболее влиятельных белорусских СМИ 10.11.2017, 16:29

Правительство Белорусской Народной Республики отметило важность создания инициативы «Хартия'97».

В честь 20-летия создания гражданской инициативы «Хартия'97» сайт Рады БНР опубликовал статью:

«10 ноября 1997 года в Беларуси была провозглашена гражданская инициатива «Хартия'97». Ее инициаторами выступили журналисты независимых средств массовой информации. В ведущих независимых газетах «Имя», «БДГ», «Народная воля», «Свобода», «Свободные новости» и многих других изданиях был опубликован текст «Хартии'97».

Хартия была объявлена по аналогии с «Хартией'77», которую за 20 лет до этого подписали участники демократического движения в Чехословакии, требуя свободы для своего народа.

Гражданская инициатива «Хартия'97» была направлена на объединение демократических сил Беларуси и активизацию действий гражданского общества по защите прав и свобод белорусских граждан.

Первыми под текстом «Хартии'97» поставили подписи 100 известных белорусских политиков, общественных и культурных деятелей, журналистов. Позже документ подписали более 100 тысяч граждан Республики Беларусь.

Вскоре сайт «Хартии'97» стал одним из наиболее влиятельных белорусских независимых СМИ».

ТЕКСТ ХАРТИИ'97

Мы, граждане Республики Беларусь, заявляем, что действия нынешних властей направлены на уничтожение неотъемлемых прав и свобод человека. В стране попран основной закон - Конституция. Белорусскому народу отказано в праве избирать своих представителей во властные структуры. Ведется систематическое наступление на свободу слова, на право граждан знать истинное положение дел в стране. Разрушаются национальные культура и школа, вытесняется белорусский язык. Каждодневный рост цен и нищенская зарплата ставят на грань выживания сотни тысяч семей. В канун ХХI века в центре Европы установился диктаторский режим. 10 миллионов человек оказались во власти произвола.

Мы верим, что наша Родина достойна свободы и процветания. Мы верим, что именно такой сделают ее наши совместные усилия. Нас вдохновляет пример свободных народов, которые прошли этот путь раньше нас. Мы помним, как группа мужественных чешских и словацких правозащитников подписала "Хартию-77", провозгласившую борьбу с тоталитаризмом в своей стране, и как через несколько лет от красной диктатуры в Восточной Европе не осталось и следа. Люди в этих странах получили возможность свободно строить свою жизнь и добиваться благополучия.

Мы не можем мириться с произволом, попранием законов, преступлениями против всего народа и отдельной личности. Мы будем солидарны с каждым, кто борется за свои права, добивается свободы и благосостояния для себя и своей семьи.

Мы придерживаемся разных политических взглядов и религиозных верований, но нас объединяет любовь к свободе и Отечеству. Фундаментом нашей готовности к совместным действиям по освобождению белорусского народа станет уважение к взглядам и вере друг друга. Наша солидарность победит насилие и бессовестную ложь. Все, кто встал на путь борьбы за свои права и человеческое достоинство, должны быть уверены в общей поддержке.

Мы надеемся на понимание мирового сообщества и солидарность всех сил, которые видят опасность формирования новой коричневой империи на постсоветском пространстве. Осколок тоталитаризма должен быть извлечен из тела Европы.

Мы, граждане Беларуси, заявляем сегодня о своей ответственности за судьбу страны, за будущее наших детей. Мы сделаем Беларусь свободной, суверенной, процветающей европейской страной, где защищены права человека, где нет политзаключенных, где все имеют достойные условия для жизни.

Мы призываем всех граждан Беларуси присоединиться к нашей Хартии, чтобы вместе бороться за свои права и свободы, за восстановление демократии и законности в нашей стране.

Жыве Беларусь!

Адамович Славомир

Андреев Виктор

Беляцкий Алесь

Бобков Игорь

Богданкевич Станислав

Бондаренко Дмитрий

Бородач Владимир

Бородулин Рыгор

Борщевский Лявон

Букчин Семен

Буравкин Геннадий

Бухвостов Александр

Быков Василь

Быков Геннадий

Васильков Виталий

Вашкевич Александр

Вильман Виктор

Волков Владимир

Вольский Лявон

Вячорка Винцук

Гавин Тадеуш

Гилевич Нил

Голубев Валентин

Гончар Виктор

Гриб Мечислав

Грицкевич Анатолий

Сивчик Вячеслав

Скочко Евгений

Статкевич Николай

Соснов Александр

Тарас Валентин

Трегубович Валентина

Трусов Олег

Тычина Михась

Фадеев Валерий

Грушевой Геннадий

Грязнова Людмила

Гусак Станислав

Данейко Павел

Дашук Виктор

Добровольский Александр

Домаш Семен

Дребезова Галина

Дударева Надежда

Елфимов Виктор

Желяпов Христофор

Жук Павел

Жураковский Валерий

Захаренко Юрий

Знавец Павел

Ивашкевич Виктор

Ипатова Ольга

Камоцкая Кася

Каравайчик Иван

Карназыцкий Павел

Карпенко Геннадий

Кацора Владимир

Кобаса Мирослав

Козловский Павел

Корнеенко Виктор

Король Алексей

Фридлянд Михаил

Халезин Николай

Халип Владимир

Хащеватский Юрий

Ходыко Юрий

Чернов Виктор

Чигирь Михаил

Шалкевич Виктор

Шарецкий Семен

Короткевич Ольга

Костка Валерий

Лавровская Ирина

Лебедько Анатолий

Литвина Жанна

Маринич Михаил

Маркевич Николай

Марочкин Алесь

Марцелев Сергей

Мацкевич Владимир

Милинкевич Александр

Миндлин Леонид

Мицкевич Мария

Нистюк Владимир

Огурцов Евгений

Орлов Владимир

Островский Алесь

Пастухов Михаил

Погоняйло Гарри

Потупа Александр

Протько Татьяна

Ровдо Владимир

Саверченко Иван

Санников Андрей

Северинец Павел

Сивуха Валерий

Шатерник Александр

Шеремет Павел

Шерман Карлос

Шлындиков Василий

Шушкевич Станислав

Щукин Валерий

Юрина Галина

Яковлевский Роман

10 ноября 1997 года