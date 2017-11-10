Свободные СМИ нужны для нашего будущего 1 Денис Казакевич

10.11.2017, 17:42

Денис Казакевич

Мне очень запомнилась одна история вокруг первомайских протестов.

Николая Статкевича посадили на сутки за несколько дней до запланированной акции протеста. А за день до акции на сайте “Радио Свабода” появилась новость с фразой "состоится ли авансируемая Статкевичем акция, неизвестно". Эта фраза появилась потом на сайте “Новы Час” и на сайте "Вясны". В тот же день (то есть за день до акции) “Наша Нiва” опубликовала новость о том, что марш солидарности, инициированный "оппозиционными организациями", не состоится.

Информация о том, что, на самом деле, запланирован еще один марш под руководством Николая Статкевича, была тихо погребена внутри новости о том, что Николай Статкевич арестован, причем не было указано ни времени, ни места сбора, и вообще, написано это было так, чтобы у читателя складывалось впечатление, что акция не состоится.

Я тогда это очень хорошо запомнил, потому что специально искал эту информацию на разных сайтах, и у меня сложилось впечатление, что конкретную информацию о первомайской акции протеста в Минске можно было найти только на “Хартии”.

Свободные СМИ нужны для того, чтобы мы могли принимать решения и планировать свое будущее, основываясь на достоверной информации, и для меня “Хартия” - источник практически важной информации.

Можно привести много примеров таких новостей. Eще в сентябре 2010 года среди главных новостей на “Хартии” были сообщения о том, что девальвация белорусского рубля неизбежна, и, действительно, в 2011 году белорусский рубль одномоментно потерял более половины своей стоимости. Или вот еще пример: я и мои знакомые не раз вечером закупали бензин впрок после новостей о том, что бензин на завтра подорожает.

Но я читаю “Хартию” не только за то, что на “Хартии” есть. Критически важным для меня является то, чего на “Хартии” нет. Например, не бывает информации о "флэшмобах кампании “Говори правду". “Хартия” не публикует псевдо-новости о проектах, курируемых КГБ.

В истории “Хартии” были страшные страницы. Я глубоко потрясен убийством Олега Бебенина, отлично помню страшные новости про позвоночник Дмитрия Бондаренко, про то, как у Андрея Санникова и Ирины Халип отбирали сына Даника, про то, как на Наталью Радину оказывали давление в СИЗО КГБ.

Поэтому, после 2010 года “Хартия” для меня больше, чем просто одно из СМИ. На 20-летие я хотел бы, прежде всего, сказать спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что вы делаете, и, пожалуйста, работайте каждый день над тем, чтобы стать еще лучше.

Денис Казакевич, специально для Charter97.org