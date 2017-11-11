«Вы нужны народу Беларуси» 1 11.11.2017, 9:19

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Леонид Кулаков

Людям нужно знать правду о том, что происходит в стране.

Об этом заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, поздравляя «Хартию’97» с 20-летием .

«Хартия, дорогая! От всей души поздравляю весь ваш коллектив с вашим юбилеем. Именно вас знают, почитают и читают во всех странах мира. И только вы нужны народу Беларуси, что бы они узнавали всю правду, что происходит в стране.

Огромное Вам спасибо и низкий поклон. За ваш труд, за Ваше стремление доносить до народа правду. Ребята! Вы самый читаемый сайт в Беларуси, и вы этим, по праву можете гордится», - написал Леонид Кулаков.

10 ноября 1997 года был опубликован документ «Хартия’97», в котором говорилось, что белорусы «не намерены мириться с произволом, попранием законов, преступлениями против всего народа и отдельной личности, совершаемые властями, и готовы вместе бороться за свои права и свободы, за восстановление демократии и законности в стране». Документ стал отправной точкой в истории инициативы. Первыми под этим текстом поставили подписи 100 самых известных в стране политиков, общественных и культурных деятелей, журналистов. Позднее документ подписали более 100 000 граждан Беларуси.