Попавший в ДТП под Свислочью автобус с офицерами ехал под российским триколором 23 12.11.2017, 9:30

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Белорусская дорога «наказала» за символику чужой страны?

9 ноября около 8.00 в Свислочском районе Гродненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса одной из воинских частей Брестского гарнизона.

Как рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, в автобусе находился 21 человек. Офицеры из Бреста направлялись на плановые мероприятия в Гродно. На трассе Брест — Гродно возле Свислочи водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет, есть пострадавшие. Автобусом управлял водитель с тридцатилетним стажем из числа гражданского персонала.

Фото: grodnonews.by

Все, кто находился в автобусе в момент ДТП, доставлены в Свислочскую районную больницу. Как сообщил главный врач Илья Турко, после врачебного осмотра десять человек госпитализированы.

Фото: grodnonews.by

Читатель Charter97.org обратил внимание на то, что на лобовом стекле автобуса был закреплен российский триколор. Получается, что сама белорусская дорога «наказала» офицеров за символику чужой страны