Попавший в ДТП под Свислочью автобус с офицерами ехал под российским триколором

Попавший в ДТП под Свислочью автобус с офицерами ехал под российским триколором23
- 12.11.2017, 9:30
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Белорусская дорога «наказала» за символику чужой страны?
9 ноября около 8.00 в Свислочском районе Гродненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса одной из воинских частей Брестского гарнизона.
Как рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, в автобусе находился 21 человек. Офицеры из Бреста направлялись на плановые мероприятия в Гродно. На трассе Брест — Гродно возле Свислочи водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет, есть пострадавшие. Автобусом управлял водитель с тридцатилетним стажем из числа гражданского персонала.
Все, кто находился в автобусе в момент ДТП, доставлены в Свислочскую районную больницу. Как сообщил главный врач Илья Турко, после врачебного осмотра десять человек госпитализированы.
Читатель Charter97.org обратил внимание на то, что на лобовом стекле автобуса был закреплен российский триколор. Получается, что сама белорусская дорога «наказала» офицеров за символику чужой страны