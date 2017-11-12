Перед «тунеядцами» закроют двери поликлиник? 54 12.11.2017, 12:59

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Новая редакция декрета №3 оказалась еще более антинародной.

Власти хотят обязать белорусов, не участвующих в финансировании государственных расходов, возмещать полную стоимость льготируемых государством услуг. Каких конкретно, пока неизвестно – проект декрета «О содействии занятости», который идет на смену декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества», находится на рассмотрении в администрации Лукашенко.

Среди озвученных вариантов — счета за коммунальные услуги по полному тарифу и полная оплата медицинских услуг для тех безработных, которые не стоят на учете в центрах занятости, пишет zautra.by.

Возможные изменения затронут немалую часть белорусов. Реальная безработица в прошлом году была 5,8% от экономически активного населения, в то время как официальная всего лишь 0,9%.

Бедный станет еще беднее

Если на людей, которые пытаются выйти из тяжелой жизненной ситуации, но не могут, навесят обязанности оплачивать полную стоимость социальных услуг, это еще больше усугубит их положение, считает директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова.

Оказание таких услуг бесплатно для этой категории намного важней, чем для тех, кто в состоянии оплатить услуги в платных медцентрах.

— Подозреваю, что в новом декрете будет прописана возможность граждан освободиться от бремени полного возмещения государственных социальных услуг путем подачи заявления в местные органы исполнительной власти. Но какой же бюрократический механизм должен работать, чтобы все обращения рассматривать! Да и все ли пойдут доказывать, что на самом деле являются малоимущими и не могут себе позволить подобные выплаты? – говорит эксперт.

Она считает, что охватить группу людей, которые находятся в теневой экономике, не задев уязвимые слои населения, будет непросто.

— Очень сложно найти красивое и точное решение. Как это сделать, у меня вызывает вопросы. Думаю, и наверху на них нет внятного ответа, иначе мы бы уже увидели обещанную к 1 октября новую редакцию декрета, — говорит Наталья Рябова.

Документ может ударить по самым незащищенным слоям населения, говорит и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Ставшим на учет в центрах занятости придется трудиться на общественных работах за мизерное пособие, а остальным безработным неизвестно каким способом искать средства, чтобы оплачивать полную стоимость услуг.

Несколько «депутатов» «палаты представителей» уже предлагали внедрить через новый декрет карты социального страхования, дающие право на бесплатное медицинское обслуживание. В таком случае неработающие граждане смогут получать медицинские услуги только за деньги.

На практике это может оказаться нереализуемым, считает врач-реаниматолог Андрей Витушко.

— Быў раней эпізод, калі хацелі прымусіць плаціць за медычныя паслугі тых, хто патрапіў у медычную ўстанову ў стане алкагольнага ап’янення. З гэтага выйшла роўна нічога, таму што ніхто не змог прыдумаць у межах дзеючай сістэмы больш ці менш цывілізаваны механізм, якім чынам можна спаганяць з гэтых людзей грошы на лячэнне, — напоминает эксперт.

Такой же финал может ожидать нормы декрета, предусматривающие компенсацию медицинских услуг «тунеядцами».

По мнению врача, маловероятно, что медики станут массово отказывать безработным в лечении или появятся нормативно-правовые акты, предписывающие фильтровать пациентов, например, по приезду «скорой помощи». Если же подобные документы и будут приняты, то они будут массово саботироваться.

— Вельмі сумняюся, што камусці будзе адмоўлена ў медычнай дапамозе на падставе таго, што ён лічыцца «дармаедам». Асабліва ў экстрэнных сітуацыях, калі ў прыёмны пакой «хуткая дапамога» прывозіць чалавека з сімптомамі інфаркта, — говорит Андрей Витушко. — Прасцей сказаць, што чалавек не прадаставіў такія звесткі. Бо ў лекараў ёсць абавязак аказваць медычную дапамогу і ёсць канкрэтны артыкул Крымінальнага кодэксу за яе неаказанне.

Исходя из ситуации, считает врач-реаниматолог, даже введение частичной или полной компенсации за медицинские услуги для неработающих граждан сведется к тому, что госструктуры будут лишь имитировать деятельность.

Декрет важнее Конституции?

Чиновники объясняют важность декрета «О содействии занятости» необходимостью вывести из тени занятых в «серой» экономике. Эксперты советуют сначала изучить причины, по которым работники получают зарплаты в конвертах. Среди них, прежде всего, высокие ставки по выплатам в Фонд социальной защиты населения, а также полное отсутствие взаимосвязи между платежами, которые человек делает в ФСЗН, и объемом пенсии, которую он получит.

— Проще говоря, сколько б ты ни зарабатывал, будешь получать нищенскую пенсию. У белорусов нет стимула оплачивать такие высокие ставки и заставлять своего работодателя делать это, — подчеркивает Владимир Ковалкин.

По этой причине работники не заинтересованы заявлять о нарушении налогового законодательства работодателями, которые через зарплаты в конвертах снижают выпачиваемые налоги, чтобы не остаться без прибыли.

Разрабатываемый документ в той форме, в которой его представляет министр труда, не согласуется и с главным законом страны, и с экономической логикой, отмечает Владимир Ковалкин. К началу 2018 года стоимость услуг ЖКХ приблизится к стопроцентному возмещению. Значит, предложение депутатов о полном их возмещении неактуально.

— Единственное, что еще не достигло стопроцентного возмещения, это оплата отопления. Но в течение следующего года и эти затраты догонят до стопроцентного возмещения, — считает эксперт.

Если с людей начнут взимать плату за лечение, то документ станет еще более антиконституционным.

— Странно, когда и депутаты, и чиновники разрабатывают нормативно-правовые акты, которые противоречат Конституции, а президент во всеуслышание делает заявления, ей противоречащие, — считает экономист.