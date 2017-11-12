Крик души сельчан из-под Барановичей: Зарплаты нет, коровы тонут в грязи 18 12.11.2017, 13:44

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Жители деревни Утес готовы взбунтоваться.

Жители деревни Утес, что в Барановичском райне, жалуются на ужасные условия работы на местном сельхозпредприятии. Здесь есть проблемы с зарплатами и техникой, но животные на ферме просто в ужасном состоянии: коровы буквально тонут в грязи. Место для выгула стада превратилось в настоящее болото, а это создает опасность заболеваний для скота. Об этом рассказывает в своем репортаже телеканал СТВ.

Журналисты отмечают, что грязный и нечищенный несколько месяцев загон стоит в стороне от дороги и не бросается в глаза. Подойти к этому месту сложно даже в резиновых сапогах. Руководитель сельхозпредприятия "Утес" ссылается на нехватку техники и обвиняет журналистов в том, что они приехали на ферму "разносить инфекцию". Местные власти обещают, что они исправят ситуацию.

Тем временем у Комитета госконтроля есть много вопросов к этому хозяйству. Там были обнаружены многочисленные нарушения, в том числе по ведению статистических отчетов и по начислению зарплаты.