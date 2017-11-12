Николай Статкевич поздравил сайт Charter97.org

Николай Статкевич поздравил сайт Charter97.org3
- 12.11.2017, 16:33
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Сайт Charter97.org стал основной альтернативой государственной пропаганде для наибольшей части беларуского общества.
Об этом говорится в поздравлении «Хартии'97» с 20-летием от лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича.
«Главному редактору сайта «Хартия'97» Наталье Радиной
Дорогая Наталья!
Поздравляю Вас и членов команды сайта «Хартия'97» с юбилеем! Ваша самоотверженная работа неоценима для будущего Беларуси. Вы стали основной альтернативой государственной пропаганде для наибольшей части беларуского общества. Ваша бескомпромиссная борьба дает людям надежду и приближает освобождение нашей страны.
Желаю Вам и Вашим коллегам счастья, здоровья и успехов в нашем общем деле построения свободной и успешной Беларуси!
С искренним и глубоким уважением,
Николай Статкевич»