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Николай Статкевич поздравил сайт Charter97.org

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  • 12.11.2017, 16:33
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Николай Статкевич

Сайт Charter97.org стал основной альтернативой государственной пропаганде для наибольшей части беларуского общества.

Об этом говорится в поздравлении «Хартии'97» с 20-летием от лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича.

«Главному редактору сайта «Хартия'97» Наталье Радиной

Дорогая Наталья! 

Поздравляю Вас и членов команды сайта «Хартия'97» с юбилеем! Ваша самоотверженная работа неоценима для будущего Беларуси. Вы стали основной альтернативой государственной пропаганде для наибольшей части беларуского общества. Ваша бескомпромиссная борьба дает людям надежду и приближает освобождение нашей страны. 

Желаю Вам и Вашим коллегам счастья, здоровья и успехов в нашем общем деле построения свободной и успешной Беларуси! 

С искренним и глубоким уважением,   

Николай Статкевич»


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