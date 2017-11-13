Минский костел Святого Роха вернул себе землю 1 13.11.2017, 11:43

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На земельном участке построят полевой алтарь, здание опеки для пожилых и детскую площадку.

Городские власти Минска вернули костелу Святого Роха (также известный как костел Пресвятой Троицы на Золотой горке) участок земли в 2 га, на котором когда-то располагалось католическое кладбище, передает «Радыё Свабода».

По словам настоятеля прихода Святой Троицы ксендза Юрия Санько, на участке собираются построить полевой алтарь, здание опеки для пожилых и детскую площадку.

Также установят памятник со сведениями о прежнем Золотогорском кладбище, которое было уничтожено большевиками. На этом кладбище хоронить прихожан католических и униатских приходов начали еще в конце XVIII века, там было «холерное кладбище», могилы французских солдат Наполеона и польских солдат, погибших в советско-польской войне.

Деревянная часовня на кладбище появилась в 1796 году, а в 1842 году часовня стала приходской церковью. В 1860-х был сооружен каменный костел в ретроспективно-готическом стиле, при нем позже начала работать школа органистов.

В 1922 году большевики изъяли у костела ценности, в 1930-м закрыли костел. В 1983 году костел отреставрировали и разместили в нем концертный зал филармонии. Богослужения и приход Пресвятой Троицы возобновились в 1991 году, а в 2006-м здание окончательно вернули приходу.