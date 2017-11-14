Декрет о «тунеядцах» оказался с подвохом 27 14.11.2017, 8:16

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Фото: gomel.today

Власти струхнули и пошли на хитрые уловки.

Проект обновленного декрета №3 находится на рассмотрении в администрации Лукашенко. Власти «причесали» его название, убрав оттуда слово «иждивенчество» и добавив «стимулирование занятости». А министр труда сообщила, что теперь вместо налога будет «возмещение социальных затрат государства».

Что означает эта туманная формула – «социальные затраты»? И какая из версий декрета больнее ударит по безработным и кандидатам в их ряды? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает общественный активист и бывший предприниматель из Гомеля Борис Аникеев:

- Многие люди воспринимают «новый старый» декрет №3 очень просто: безработных сейчас перестанут пускать в поликлиники, больницы, приемные «скорой помощи»…

Уже сейчас начинаются обсуждения, что делать в этой ситуации. Многие говорят, что нарочно будут приходить в поликлиники и требовать от врачей элементарно выполнять свои функции. Пусть предоставят документы, доказывающие, что я являюсь иждивенцем этого государства! А ведь большинство записанных в «тунеядцы» зарабатывают сами себе на хлеб, не прибегая к государственной помощи. Так по какому право этих людей причисляют к иждивенцам? Настоящие тунеядцы, живущие за счет госбюджета – это совсем другие и хорошо известные личности.

«Новая» редакция декрета №3, как говорят в народе – это те же яйца, только «в крутую». От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так же, как от жонглирования названием декрета. Перевернули слова с места на место – вот и все. А в итоге декрет оказался с куда большим подвохом. Ситуация для безработных, да и для всех белорусов, изменилась только в худшую сторону.

В «старом» декрете была только обязанность платить налог. А в «новом» безработных стараются обобрать на каждом шагу, во всех сферах жизни. Ведь «социальные» расходы – это не только медицина.

Возьмем, например, ЖКХ. Коммуналка резко вырастет для квартир, где есть хотя бы один временно неработающий. Думаю, что домохозяйств, где хотя бы один человек не так или иначе вынужден перебиваться случайными заработками, у нас в стране наберется 40-50%. А это, опять же, надо создавать новую базу данных, выявлять, пересчитывать тариф на коммуналку, штрафовать за неуплату – в итоге на исполнение декрета потратят уйму денег налогоплательщиков. Так что декрет №3 ударит по всем белорусам, не только по «тунеядцам».

- А будет ли работать этот декрет? Как вы себе представляете его «исполнение»?

- Сложно сказать… Для этого надо иметь такую же кашу в голове, как у нашего правительства. В самом деле, чем они там себе думают?

Получается, что большая часть населения страны, если заболит голова, будут идти в поликлинику с кучей справок, документов, выписок из трудовой книжки. Или когда меня с острым аппендицитом привезут в больницу, врачи откажутся меня оперировать? Получается нонсенс какой-то!

Кто-то будет жировать, беситься с жиру, строить себе очередные дворцы и элитные поликлиники, а простой народ – загибаться под дверью больницы. Землю на государственном кладбище хотя бы будут «тунеядцам» выделять? Или как?

- Опыт «первого» декрета показал, что отнятых у «тунеядцев» денег не хватает даже на то, чтобы компенсировать затраты по их сбору. Зачем власти вообще идут на реанимацию этого непопулярного закона?

- У меня только одно объяснение: ненависть к народу. Все делается необдуманно и назло людям.

Местные «советы» раздражаются даже при виде мирных делегаций пенсионеров, которые приносят им свои петиции. На несчастных старичков целые облавы устраивают, чтобы только они никуда не жаловались, чтобы никакие проблемы в СМИ не просочились.

Власти хотят, чтобы все было по их воле, чтобы никто не портил красивую «картинку». А копни поглубже – и увидишь самый натуральный гадюшник. А чиновники засиделись в мягких креслах и хотят продолжать так сидеть, ничего не делаю. Они забыли про свои элементарные функции и гнобят все, что может нарушить их «покой».

Пришли бы лучше к безработному, постарались разобраться в проблеме. Создали бы нормальные рабочие места. Стал начальником – выполняй свои функции.

Но они не смогут оживить экономику, привлечь инвесторов, дать людям работу. Потому надо найти «крайних». Обвинить их в том, что не хотят работать. Сделать образ такого вот злостного «тунеядца». А этот в Дроздах сидит и только слышно, как из-за забора: «Гав-гав-гав! Всех заставить! Пахать должны!».

Это что – рабство? Колония вольного поселения размером со страну? Терпение уже заканчивается.

- Что сейчас нужно делать, чтобы отстоять свои права?

- Я всегда всем говорю: уже надо не просто бить тревогу – в колокол стучать пора. Чем дальше в лес – тем больше дров. Власти струхнули весной и пошли на хитрые уловки. Сделали вид, что «гайки открутили» - мол, не будем собирать налог за «тунеядство».

А пока люди немного успокоились, приготовили новый, куда более «драконовский» декрет. Да и не только этот декрет: цены и тарифы на все потихоньку подняли – «без шума и пыли». Буквально сегодня ходил платить за свет: в том месяце было 320 рублей, в этом уже – 420. И это пока еще без специального «тунеядского» тарифа!

Сколько же еще можно в шапку спать? Ведь есть же в стране те, кто называет себя «правозащитниками», есть независимые профсоюзы, есть те, кто говорит, что он оппозиционный политик. Ребята, просто перестаньте заниматься непонятными «сходняками»! Вы, как говорится, «не те горшки ворочаете». Бросьте сейчас всякие личные и второстепенные дела. Просто будьте с народом. Пришло время бить в набат, объединяться и мобилизовывать людей. Или будем ждать, пока совсем припечет и жарко станет?