«Пенсионная ловушка» в действии 14.11.2017, 13:30

Изображение: Екатерина МАРТИНОВИЧ/kp.by

На что влияет страховой стаж, и кто может пострадать из-за его увеличения.

Поправки в Закон «О пенсионном обеспечении», предусматривающие для некоторых категорий белорусов сокращение до 10 лет срока страхового стажа, дающего права на получение трудовой пенсии, в «палате представителей» приняли в первом чтении почти единогласно. Лишь 2 «депутата» проголосовали «против». Однако обсуждение законопроекта показало, что учтены интересы далеко не всех граждан, попавших в «пенсионную ловушку», пишет Анна Федорова для «Экономическая газета».

Минимальный страховой стаж решили сократить для военных, которые прослужили не менее 10 лет, но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. А также для тех, кто ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до 18 лет или лицами, достигшими 80-летнего возраста и нуждающимися в таком уходе. При этом для них общий трудовой стаж увеличен до 35 лет для женщин и 40 лет – для мужчин. Собственно, это уже не новшество: все включенные в законопроект нормы действуют с 1 августа т.г. в соответствии с указом Лукашенко от 29.06.2017 № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

В «палате представителей» в ходе обсуждения законопроекта речь неоднократно заходила о тех, кто попал в «ловушку страхового стажа».

Сегодня граждане могут претендовать на пенсию лишь при соблюдении ряда условий. Помимо достижения общеустановленного пенсионного возраста (в настоящее время это 60,5 лет для мужчин и 55,5 лет для женщин) требуется наличие стажа работы и страхового стажа, т.е. периода работы с уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН, который стремительно вырос.

Напомним, что указом Лукашенко от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» с 1 января т.г. изменились условия назначения трудовых пенсий по возрасту и за выслугу лет, а пенсионный возраст был повышен. Если до 2014 г. минимальный страховой стаж, дающий право на получение трудовой пенсии, составлял 5 лет, то с 1.01.2014 г. его почти для всех увеличили до 10 лет, через год – до 15, в 2015 г. – до 15,5 лет, а в 2017 г. – до 16 лет. В дальнейшем эта планка будет ежегодно подниматься на 6 месяцев, пока к 2025 г. не достигнет 20 лет.

Столь стремительный рывок застиг врасплох тех, кто планировал свою жизнь в соответствии с прежним законодательством. Люди, которые ориентировались на страховой стаж продолжительностью в 5 лет, позволявший им рассчитывать на оформление трудовой пенсии, попали в «пенсионную ловушку». Теперь они могут претендовать не на трудовую пенсию, а только на социальную в размере 50% от бюджета прожиточного минимума. Да и ее мужчины могут оформить лишь с 65 лет, женщины – с 60 лет.

Представляя в «палате представителей» законопроект, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич объяснила снижение страхового стажа лишь для военных и лиц, ухаживающих за нетрудоспособными, реальными финансовыми возможностями государства. В Минтруда поступали и другие предложения, например, о пересчете страхового стажа для работающих пенсионеров. Но уплачиваемый ими 1-процентный страховой взнос не покрывает расходов на последующую доплату за стаж, уверяет министр. По расчетам министерства, бюджету потребуется 528 млн. BYN в год, что составляет почти 5% общих пенсионных расходов. Таких резервов сегодня нет ни в ФСЗН, ни в республиканском бюджете. Чтобы сбалансировать доходную и расходную части бюджета ФСЗН, надо увеличить страховой тариф для работника до 2,5% либо 1,5% переложить на нанимателя. Но действующие тарифы и так высоки, признала И. Костевич.

Также предлагалось назначать досрочную пенсию матерям, воспитавшим 4 детей, и увеличить для них продолжительность времени ухода за детьми, засчитываемого в стаж, с 9 до 12 лет. Предполагалось, что такие меры будут содействовать повышению рождаемости. Но, по словам И. Костевич, такой льготой в случае ее введения воспользовались бы в первую очередь женщины предпенсионного возраста и состоявшиеся пенсионеры, то есть те, кто на рождаемость уже не влияет. Из бюджета же дополнительно потребуется более 12 млн. рублей в год.

С аргументами министра не согласился председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. По его мнению, 9 лет отпуска по уходу за ребенком, включаемых в стаж работы женщин, воспитавших 4 детей, – цифра не обоснованная. «Почему не 8 или 10? И это при том, что сейчас нам предлагается принять норму, когда наличие общего стажа 40 лет дает право на трудовую пенсию, – заметил «депутат». – Как быть, если именно выпавшие из трудового стажа 2 года не дадут женщине такого права? А те, кто воспитал меньше детей и больше работал, его получат».

Также А. Рыбак напомнил, что согласно Закону «О пенсионном обеспечении» занятые во вредных условиях труда работники, имеющие право на досрочную пенсию и продолжающие работать до общеустановленного пенсионного возраста, теряют от 10 до 15 лет страхового стажа. При этом и они, и наниматели продолжают платить взносы в ФСЗН. «Речь не об 1%, а о тех 28 или 29%, которые идут в ФСЗН и выплачиваются предприятием, – заявил «депутат». – Требуется открытое обсуждение возврата к ранее существовавшей системе либо выработки иных механизмов учета стажа после назначения пенсий».

Среди «пострадавших» оказались и граждане, призванные в 1990–1991 гг. на срочную военную службу в Беларуси и оказавшиеся по не зависящим от них обстоятельствам в вооруженных силах других стран. Их служба сегодня в стаж работы не входит. Этот правовой пробел следует оперативно устранить.

Будут еще и другие предложения, от которых депутаты не имеют права отмахнуться, считает А. Рыбак. Он отметил, что пока звучат заявления о том, что для реализации этих предложений в ФСЗН нет средств, находятся средства для решения вопросов по отдельным категориям граждан. Это вызывает непонимание и социальную напряженность среди избирателей.

Проблемы с пенсионным стажем возникают и у жен дипломатов и всех тех, кого направляют работать за границу, напомнил председатель Постоянной комиссии по международным делам Валерий Воронецкий. Найти там работу невозможно, а если и повезет, то ее в трудовой стаж не засчитывают.

Между тем в Украине с января 2018 г. также повышают страховой стаж с 15 до 25 лет с последующим ежегодным увеличением на 12 месяцев. К 2028 г. он вырастет до 35 лет (при выходе на пенсию в 60 лет). При этом недавно принятый закон допускает компенсацию отсутствия страхового стажа через платежи в Пенсионный фонд. Обсуждается такой вариант и в Литве. Но у нас «докупить» недостающий страховой стаж нельзя, и пока такая возможность, по словам И. Костевич, не рассматривается.