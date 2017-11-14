Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду 14.11.2017, 16:01

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Большие перемены всегда начинались с энергии единиц.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию серии интервью с людьми, которые создавали «Хартию’97».

Сегодня на наши вопросы отвечает депутат Верховного Совета 13-го созыва, бывший политзаключенный, известный правозащитник и активист Валерий Щукин.

- Вы были среди первых 100 человек, которые подписались под гражданской инициативой «Хартия’97». Расскажите, как все начиналось? Почему вы подписались под инициативой?

- Понимаете, на тот момент это был единственный эффективный метод борьбы и остаться в стороне просто не мог. Поэтому я охотно поставил свою подпись.

Прошло уже 20 лет, поэтому я не помню всех деталей, но, кажется, об инициативе мне рассказал Дмитрий Бондаренко. Главное – то, что я присоединился к ней с огромным удовольствием. Я даже обрадовался, что теперь смогу бороться с режимом по примеру Чехословакии, где была «Хартия’77».

Чтобы было понятно, скажу: каждое утро я открываю компьютер и первое, что набираю – это сайт «Хартия’97». Информацию можно получить и на других сайтах, но я начинаю свой день именно с «Хартии’97».

- Вас знают как участника практически всех значимых акций оппозиции. Какое значение имела инициатива «Хартия’97» для белорусского сопротивления?

- Большие перемены всегда начинались с энергии единиц. Как говорит известная фраза: «из искры разгорится пламя». Главное – чтобы зажженное «Хартией’97» пламя не затухало. Когда оно разгорится огромным заревом – никто еще не знает, ни вы, ни я. Самое важное, чтобы эта искра продолжала гореть и не затухала.

Не знаю, когда из зажженного в 1997 году огонька все вспыхнет настоящее пламя, но вспыхнет точно. Хотелось бы, конечно, дожить до того момента, когда все полыхнет. Я не могу сам сейчас призывать кого-то на баррикады: мне уже здоровье не позволяет ходить на акции в первых рядах, а быть в последних я просто не могу. Но уверяю вас: если люди поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду. Доползу – но буду.

- Для того, чтобы «пламя разгорелось» - что можно сделать уже сегодня?

- Перестать бояться. Это самый прямой путь, хотя сделать это не так-то просто. Я сам помню те времена, когда на митингах старался держаться поближе к наблюдателям. Потом я понял: не надо никуда прятаться, надо действовать смело. Когда весть народ перестанет бояться – того, что уволят, посадят, или еще чего-то – тогда все изменится прямо на глазах.

Справка:

10 ноября белорусской гражданской инициативе «Хартия'97» исполнилось 20 лет. В этот день был опубликован документ, в котором говорилось о том, что надо быть солидарными и совместно противостоять диктатуре. Многие известные белорусы поддержали инициативу, cреди них - Василь Быков, Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, Рыгор Бородулин. Более 100 000 человек поставили свои подписи за «Хартию».