«Хартия пишет правду о Луке и его прихлебателях» 15.11.2017, 8:28

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Читатели поздравили гражданскую инициативу и сайт «Хартия'97» с 20-летним юбилеем.

Редакция сайта Charter97.org благодарит всех за поздравления и приводит некоторые комментарии, пришедшие на статьи о юбилее «Хартии’97»:

«Каждое утро я начинаю с вашей информации, и Вы стали частичкой всех неравнодушных людей! Это наш общий праздник!!! Спасибо вам за ваше есть! За правду! Жыве Беларусь!!!»

«Несмотря на множество альтернативных источников информации, мой день начинается и заканчивается «Хартией-97». Спасибо вам за это и низкий поклон!»

«Александр Рыгоравич, белорусский народ давно не читает твои государственные газеты. Плюёт в прямом смысле слова на твои телевизионные записанные и переписанные эфиры колхозного канала типа БТ, давно не верит им, не смотрит их, где высмеивается сказочная якобы жизнь в Беларуси!»

«Десоветизация, белорусизация, европеизация! Именно эти три решительных и неотступных действия всего национально-преданного общества вернут белорусам независимость, самоуважение и возвращение в мир цивилизации».

«Перамога праўды непазьбежная. Посьпехаў!»

«Здесь самые лучшие, самые талантливые журналисты, благодаря которым мы познаем мир во всем его разнообразии - таким, каков он есть, и таким, каким он должен быть для всех и каждого! Одна Ирина Халип чего стоит! СПАСИБО!»

«Спасибо в первую очередь Олегу Бебенину в создании Хартии и ее бессменному редактору Наталье Радиной. «Хартия» - главная трибуна и голос народа, где многое говорится без прикрас. Суть нынешней борьбы белорусов - вся власть НАРОДУ и создание демократического европейского общества с экономикой для белорусского народа, а не для захватившей власть семейки самозванца - диктатора!»

«Диктатура Лукашенко - это абсурд. Она давно сгнила. Прав Владимир Мацкевич, надо быть готовыми к смене власти»

«Анатолий Майсеня. Игорь Герменчук. Петр Марцев. Дмитрий Завадский. Вероника Черкасова. Ольга Короткевич. Павел Шеремет. Олег Бебенин. Виктор Ивашкевич... Как же, ребята, нам вас теперь не хватает»

«Joyeux anniversaire, Charter-97!!!»

Наталье Радиной: «Спасибо Вам, Наталья, за журналистскую работу, за Вашу стойкость, смелость, за отстаивание права свободы на жизнь! О сайте «Хартия-97» я узнал от молодых людей несколько лет тому назад и сейчас каждый новостной день начинаю с «Хартии». «Хартия-97» - это для меня Университет переподготовки кадров и повышения знаний. Желаю Вам, Наталья, и всем работникам сайта здоровья, успехов в очень нужной работе. Ну, а счастье будет нам всем общее, когда мы добьемся смены прозасидевшейся диктатуры».

Андрею Санникову: «Гонар и нізкі паклон Вам за мужнасць, адданасць, самаахвярнасць і веру на такім доўгім і цяжкім шляху да СВАБОДЫ!!!»

«Сп. Алесь Марочкин, поздравляю Вас с 20-летием «Хартии-97». Желаю здоровья, творческих успехов. Беларусь неминуемо освободится от лукашенковской коросты!»

«Евгений Афнагель - Ironman белорусской революции!»

Павлу Жуку: «Подтрымліваю ваш пост. Газэта «Свабода» - гэта быў сапраўдны глыток свежага паветра. Чытала «Свабаду» ад пачатку і да канца і на кожный старонцы было шмат цікавай інфармацыі, было не адарвацца што называецца. Вельмі шкада, что заўчасна пайшоў з жыцця яе галоўны рэдактар Ігар Герменчук. Светлая памяць пра яго ў нашых сэрцах - гэта быў журналіст ад Бога. Вельмі шкада, што такія людзі адыходзяць. Дзякуй Паўлу Жуку за яго актыўную пазіцыю, што таксама шмат зрабіў для нашай Бацькаўшчыны. Поспехаў Вам і ўдачы ва ўсіх вашых справах на карысць Радзімы, а мы по меры магчымасці будзем Вам дапамагаць».

«Людмила Грязнова, спасибо за мужество и честность!»

Игорю Ворошкевичу: «Сапраўдны зубр беларускага рытмэндблюзу. Дзякуючы юбілею «Хартыі» з'явілася магчымасць узгадаць гады баявога юнацтва і вельмі шмат добрых людзёў. Жыве «Крама»! Жыве «Хартыя»! Жыве родная Беларусь!»

Николаю Статкевичу: «Серьезный человек и истинный патриот Беларуси. На удивление, в этой «толерантной» стране есть такие люди-кремни. Очень уважаю этого человека»

«Демосковизация! Остальное - ее производные»

«Сегодня на этот сайт ссылаются чаще, чем на официальные источники, которые давно оторвались от действительности. Мне не все нравится, но работа по Беларуси идет в верном направлении. И пускай этот «мотор» работает вечно, но чтобы в будущем были только позитивные новости, а не «новости средневековья», как сейчас... Интересно, а на сколько мы от Европы уже отстали?»

«З днём народзінаў, паважаная «Хартыя-97»!!! Вы, як прамень свету у цёмным царстве. Здароўя вам, поспехаў у працы. Перамога будзе за намi!!! Жыве Беларусь!!!»

«С праздником, любимая Хартия!!! С Вами встаю и с Вами засыпаю!!! Надеюсь, что придет то время, когда Беларусь станет свободной и с избранным народом президентом, для которого мы будем достойными гражданами своей страны!!!»

«Двадцатник - это юность! Еще все впереди. С юбилеем, «Хартия»! Такими и должны быть беларусы! И будут!»

«С рождением, «Хартия»!!! На каждом углу говорят о Вас. Говорят о проблемах в Беларуси. Наверно, в душе все с Вами. Народ так запуган, что многие только и говорят... Хотя лично я бываю на митингах. Но хочется, чтобы больше людей на это шли и не были равнодушны. Я Вами горжусь!!! И хочется дожить до того дня, когда можно будет сказать: да, свершилось!!!»

«Хартия-97 - единственный сайт, который пишет правду о Луке и его прихлебателях!»

«Я из России, которую здесь порой «костерят» не слабо, но «Хартию» читаю уже давно и с удовольствием. Узнаю настоящие новости. Квітней, Беларусь! Жыве бела-чырвона-белы стяг!»

«Горжусь, что тоже поставил свою подпись под текстом «Хартии-97» в ноябре 1997 года в редакции газеты «Народная воля» и там же познакомился с поэтом Нилом Гилевичем. Жыве Беларусь!»

«Посещая киоски, я часто вижу большие стопки связанных нереализованных лукашенковских газет и журналов, приготовленных для сдачи в утиль. А если суммировать все киоски страны за неделю, то получим не реализованной продукции тонны... А если еще приплюсовать газеты и журналы, навязанные для обязательной выписки предприятиями и организациями, то получим десятки тонн.

Ну не читают люди не свободную, лживую лукашенковскую прессу! Никто не отважится посчитать, сколько народных средств вылетает в трубу. Такой же «интерес» люди проявляют и к ТВ. Деньги платим, а смотреть нечего. А что касается «Хартии-97», то для нас свободолюбивых людей - это светлый луч в темном лукашенковском царстве. С юбилеем Вас, «Хартия-97»! Здоровья, успехов и интересных сообщений, статей и различных публикаций!»

«Уважаемые работники «Хартии-97», Вы делаете очень большое дело. Люди узнает правду от Вас, об истинном положении у нас в республике и в мире. В комментариях читатели видят, что они не одиноки, что их поддерживают очень многие. Самое главное, у народа пропадает страх. Благодаря Вам этой весной люди вышли на площади своих городов. В глазах людей не было страха. Народ перестает бояться, а боятся власть захватившие обманом и ложью удерживающие. Спасибо Вам, что Вы есть».

«Я правильно поняла, что у радио «Свобода» аудитория в 45 раз меньше, чем у Хартии?»

«Спасибо, друзья, что вы есть. Вы - глоток кислорода в затхлом болоте лжи и позолоченной показухи».

«Самое главное информационное пространство - это жизнь вокруг нас. Но «Хартия» дает возможность видеть мир таким, каков он есть и научить людей видеть этот мир глазами свободного человека. А это дорогого стоит!»

«Я ЧЕЛОВЕК СТАРОЙ ФОРМАЦИИ, Я ВСТАЮ В 6 УТРА И ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСМОТРА «ХАРТИИ» И ЧАШЕЧКИ КОФЕ. ТЕЛЕВИЗОР НЕ СМОТРЮ УЖЕ ЛЕТ 7-8. ВСЕ, ЧТО МНЕ НУЖНО, ЕСТЬ НА САЙТЕ. СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ».

«Хартия - ВсеНародная Партия!»