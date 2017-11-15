Стали известны пикантные подробности дела Серебренникова 4 15.11.2017, 21:21

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Кирилл Серебренников

На известного режиссера жаловался Путину епископ РПЦ.

Епископ РПЦ Тихон Шевкунов жаловался на режиссера Кирилла Серебренникова Владимиру Путину, а возможно, и высшим офицерам ФСБ, санкционировавшим разработку «Гоголь-центра». Об этом говорят не только друзья режиссера, но и свидетельствуют чиновники, с которыми побеседовали авторы документального фильма «Духовник».

Два федеральных чиновника сообщили «Дождю», что недовольство творчеством режиссера отец Тихон выражал в закрытых беседах с Путиным. О реакции президента РФ чиновники не сообщили. Один из собеседников уточнил, что отец Тихон сохраняет близкие отношения с Путиным, но доподлинно неизвестно, является ли епископ духовником президента. Имеет отец Тихон и формальный статус одного из советников Путина: он входит в президентский Совет по культуре и искусству и в его президиум.

Уверенность в том, что отец Тихон стоит за уголовным преследованием режиссера, выразили и несколько друзей режиссера, с которыми «Дождь» побеседовал при подготовке документального фильма «Духовник». По их словам, особое неприятие у Шевкунова и его единомышленников вызывал антиклерикальный фильм Серебренникова «Ученик». Публично Шевкунов критиковал режиссера в издании «Православие.ru».

«Это вопрос, который касается частной жизни президента», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, высказывал ли Шевкунов недовольство деятельностью Серебренникова главе государства.

Журналист Андрей Лошак написал у себя на странице в фейсбуке о возможном влиянии Шевкунова на дело против Серебренникова: «Примерно, думаю, было так: православные активисты настучали клерикалам, клерикалы — Шевкунову, Шевкунов показал Путину нарезочку — в особенности вот этот вот монолог актрисы Исаковой на фоне портрета — и ****, жернова басманного правосудия закрутились».

Сам Шевкунов заявил в интервью журналисту Зое Световой, что «лишь немного знает Путина», дал понять, что не является духовником президента, хотя и не отрицал, что с ним общается. Он сказал также, что не смотрел фильма Серебренникова и тем более не показывал его Путину. Серебренникова он охарактеризовал так: это «человек, убеждения которого очень далеки от моих».

От комментариев отец Тихон отказался.

Собеседник «Дождя», близкий к ФСБ, говорит, что о неприятии Шевкуновым творчества Серебренникова были осведомлены в руководстве этой спецслужбы. Офицеры ФСБ часто посещают расположенный неподалеку от Лубянской площади Сретенский монастырь. Между руководством спецслужбы и Сретенского монастыря установились неформальные отношения еще в бытность Путина директором службы. И то недовольство Серебренниковым, которое выражал владыка, могло повлиять на решение о начале оперативных мероприятий, отмечает собеседник Дождя. Оперативную разработку по делу «Гоголь-центра» еще до обысков там проводила именно ФСБ.

Друг Шевкунова Зураб Чавчавадзе в беседе с авторами «Репортажа Дождя» выразил сомнение, что преследование режиссера было инициировано епископом: «Он же ответственный за культуру. Он обязан высказываться нравственно или нет то или иное произведение. Я просто не понимаю, когда вы говорите, что он заказывает аресты. А может, он еще заказывает убийства? Ну полный вздор!»

Тихон Шевкунов входит в патриарший совет по культуре и нередко комментирует фильмы российских режиссеров. Так, в апреле 2015 года Шевкунов поделился мнением о фильме Андрея Звягинцева «Левиафан»: «Все, кто бурно аплодировали Пусси (Pussy Riot — прим.), те бурно аплодируют „Левиафану“. Авторы фильма знали свою аудиторию, своих интеллектуальных заказчиков и в России и за рубежом».

Отец Тихон (в миру — Георгий) и сам занимался производством фильмов. В 1982 году он окончил сценарный факультет ВГИК. Как сценарист и автор снял несколько документальных фильмов, а в 2008 году получил премию «Золотой орел» за фильм «Гибель империи. Византийский урок».

«История о том, что он духовник Владимира Путина, сопутствует ему. Он ее не подтверждает, но и не опровергает, — писал в 2013 году в Financial Times беседовавший с отцом Тихоном журналист Чарль Кловер. — Рассказывает он только о том, что незадолго до того, как стать президентом в конце 1999 года (вероятнее всего, будучи главой ФСБ в 1998 —1999 гг.), Путин пришел в монастырь. С тех пор они публично поддерживают взаимоотношения».