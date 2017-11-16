Диана Микульская: Надо верить и надо делать 16.11.2017, 17:56

Диана Микульская

Что объединяло «Хартию’97», Народный университет и газету «Рабочы»?

Об этом сайту Charter97.org рассказала Диана Микульская - демократическая активистка, бывший исполнительный директор газеты «Рабочы» и соратница одного из основателей гражданской инициативы «Хартия’97» Виктора Ивашкевича.

- Диана, давайте вспомним, как начиналась 20 лет назад гражданская инициатива «Хартия’97». Первые месяцы «Хартия» же работала из офиса Свободного профсоюза, где также размещалась редакция легендарной газеты «Рабочы»?

- Да-да, начиналось все в нашем офисе! К нам в редакцию «Рабочага» приходили основатели «Хартии», помню, как они сидели вместе с главным редактором газеты Виктором Ивашкевичем, обсуждались планы, было принято решение создать такую инициативу. Все мы подписали тогда документ «Хартии», и первое время вся работа велась у нас. Конечно, это было событие для нас очень важное.

Мы сравнивали нашу «Хартию» с той «Хартией», что была подписана в 1977 году в Чехословакии, и у нас были большие надежды. Мы хотели сделать что-то очень большое, очень хорошее, что потом, собственно, и получилось.

Было ощущение начала перемен. Нам вообще казалось тогда, что еще чуть-чуть и мы победим. Я часто об этом думаю сейчас, вспоминаю, как мы надеялись, что еще немного поднажмем и все...

В редакции газеты «Рабочы»

- «Хартия» основала также Народный университет. Вы же принимали активное участие в этом проекте?

- Да. Народный университет — это была хорошая программа. Она действовала у нас лет девять. Руководителями этого университета были Андрей Санников и Юрий Ходыко. Университет работал по всей Беларуси и был очень успешным. Собирались большие залы на лекции, которые читались нашими людьми. Мы привлекали очень хорошие кадры и ездили каждые выходные по всей стране.

Я сама была там секретарем Народного университета, мы сотрудничали со структурами БНФ, которые организовывали на местах помещения и лекции наших преподавателей. Ходило очень много людей, очень много молодежи. Они потом делились впечатлениями, что очень нравился уровень преподавания, и они много чего узнавали. Поэтому это была очень хорошая просветительская программа, которая нравилась всем.

Я сама помню, как ездила в Молодечно. Нам там удалось собрать зал в горсовете, человек 200 пришло, и они в субботу с утра до вечера слушали лекции, никто не уходил. Очень жаль, что сейчас нет такого Народного университета.

- А помните, как Виктор Ивашкевич воспринял создание «Хартии»?

- Виктор был на подъеме! Он вообще был большим оптимистом. Он никогда не считал, что «все пропало». У него такого не было.

Виктор с большим удовольствием и большой радостью участвовал в работе «Хартии», верил, что это все изменит.

Огромная благодарность сайту Charter97.org за то, что Национальная премия за защиту прав человека носит имя Виктора Ивашкевича. Это очень хорошая память о нем. Я думаю, что Виктор достоин того, чтобы такая премия была. Он много сделал, был одним из первых подписантов «Хартии».

- Вы вспоминаете, что в 1997 году верили, что ситуация в Беларуси вскоре изменится к лучшему. А сейчас верите?

- Не верить — так не жить. Ситуация изменилась, конечно. Но я участвую во всем, выхожу на акции. Конечно, уже не в первых рядах, как когда-то с Виктором, но если мы не будем выходить, не будем делать — то что же будет? Надо верить и надо делать.