Дело рядового Коржича: как расследуют случаи гибели солдат ВС Беларуси 14 18.11.2017, 8:54

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Александр Коржич

Взрыв негодования случился в Беларуси в связи с гибелью солдата срочной службы Александра Коржича.

Репортаж о ситуации публикует сегодня "Немецкая волна".

Около 15 уголовных дел возбуждено в Беларуси в связи с гибелью 21-летнего рядового Александра Коржича, "примерно столько же фигурантов", сообщил журналистам в среду, 15 ноября, генпрокурор Александр Конюк. Представили властей, ссылаясь на статистику, заверяют, что острота проблемы суицида в белорусской армии за последние два десятилетия резко снизилась.

Между тем родственники погибших солдат, отмечают наблюдатели, никогда ранее не требовали так активно и публично проведения справедливого расследования, как в случае с Александром Кожичем.

Три версии гибели Коржича

3 октября солдат срочной службы Александр Коржич был найден повешенным в петле из брючного ремня в подвале медроты 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) в Печах. Он был со связанными ногами и майкой на голове.

С 26 сентября, когда Коржича выписали из санчасти, до 3 октября, когда матери позвонили из воинской части и сообщили о смерти солдата, родные не могли до него дозвониться. Где был рядовой Коржич эти дни, выясняет следствие.

Первоначально причиной его гибели был назван суицид. Сейчас рассматриваются три версии: доведение до самоубийства как следствие неуставных отношений, убийство по мотивам личных неприязненных отношений, самоубийство из-за психологической травмы.

Виновных и меру их наказания Минобороны не называет

Смерть Коржича - не единственная в ВС Беларуси в 2017 году, известно о гибели еще трех солдат. Минобороны, как правило, не сообщает подробностей расследований этих случаев. Гибель солдата (его имя выяснить не удалось) 19 января в 72-м ОУЦ в Печах во время упражнений на плацу в военном ведомстве отказались комментировать "по этическим причинам", ограничившись заявлением, что смерть "не связана с прохождением военной службы".

Отслуживший полгода в одной из воинских частей в Борисове 25-летний минчанин Артем Бастюк погиб 31 марта. За три недели до этого в присутствии родителей он рассказал командирам о неуставных отношениях и давлении на него. Официальная причина смерти Бастюка - суицид. Как и у 19-летнего Павла Старенкова. Его останки обнаружили в феврале 2017-го. Известно, что Старенков находился в розыске с ноября 2016 года.

Пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров заявил, что по факту суицида Бастюка отстранено от должности все командование полка во главе с командиром. Но фамилии виновных и меру их наказания Минобороны не называет.

Впервые в Беларуси гибель солдата вызвала такой резонанс

По неофициальной информации, полученной от адвокатов и работников военных ведомств, только за 6 лет (с 2006-го по 2012 годы) в белорусской армии погибли более 30 военнослужащих, рассказал в интервью DW Евгений Осиевский, в прошлом активист инициативы "За альтернативную гражданскую службу".

Но никогда прежде за всю историю суверенной Беларуси родные погибших солдат не проявляли такой настойчивости и желания добиться справедливости, как мать Александра Коржича Светлана. Ее поддержали СМИ и общественность. Петицию "Останови произвол в армии - протестуй против дедовщины!" с требованием отставки главы Минобороны РБ подписали 11 650 граждан.

Ее инициаторы, гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Андрей Стрижак, в обращении описали эпизоды, подтверждающие факты дедовщины и произвола в армии. Один из них - свидетельство Светланы Коржич о том, что говорил ей сын: "Мама, я насмотрелся тут таких ужасов. Один раз встал ночью, захожу в туалет, а там парень висит, я стал кричать, прибежали еще три человека, и мы его спасли. Ни один сержант даже не пошевелился".

Что возмущает и настораживает?

В петиции говорится о том, что сотрудник бюро ритуальных услуг, переодевавший Коржича перед похоронами, "сразу обратил внимание на гематомы на лбу, в паху и на животе". В связи с этим Судаленко настораживает заявление следствия о том, что на теле погибшего нет повреждений, кроме следа от повешения, а также то, что неизвестно местонахождение солдата, обнаружившего Коржича повешенным.

Авторы петиции подчеркивают, что Минобороны не выступило с опровержением ни по одному описанному в СМИ факту, связанному со смертью рядового Коржича: об издевательствах, вымогательстве, растрате командирами денег, перечисленных родственниками и друзьями солдата по его просьбе на банковскую карту.

Возмущение вызвала и реакция Минобороны на все обращения и требования граждан разобраться в трагедии. "Их восприняли как злостные нападки на армию, что свидетельствует о трусости, лицемерии и моральной деградации некоторых полковников и генералов в центральном аппарате Минобороны", - уверен Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog.

По его мнению, аморально повел себя министр обороны Равков, по закону персонально отвечающий за положение дел в армии: он выразил соболезнование семье только через две недели после обнаружения тела Александра Коржича, и не лично, а через журналистов.

Настораживает наблюдателей и то, что, по данным Следственного комитета, в связи с расследованием гибели Коржича заключены под стражу восемь сержантов, прапорщик и только один офицер. Дела возбуждены по статьям УК "злоупотребление властью", "мошенничество" и "неуставные отношения". В отличие от родных Александра Коржича, у которых появилась надежда на честное расследование, большинство близких других погибших солдат даже не пытаются требовать новых разбирательств и отказываются общаться со СМИ.

"Как вы так быстро приехали"

"Когда приехали в часть и, судя по тому, как с нами общались, надежд на реальное расследование не было никаких. Из Пинска в Печи мы вместе с мамой и близкими приехали в четвертом часу утра 4 октября. Встретивший нас командир все сокрушался - "как вы так быстро приехали", - рассказывает в интервью DW близкий друг Александра Коржича Илья Козубовский. Он надеется, что после того, как гибель Саши получила такую широкую огласку, и об этом узнал президент, расследование "будет не такое, как было бы без этого".

На запрос DW о ходе расследования причин смерти Александра Коржича и трех других солдат белорусской армии, погибших в 2017 году, а также о количестве уголовных дел, связанных с неуставными отношениями в ВС Беларуси, Минобороны не ответило.